"Чули як летіло, потім бабах, і все в диму": жителі Броварів розповіли, як упав гелікоптер

Звуки падіння чули все місто

Ранок 18 січня приголомшив місто Бровари та всю Україну трагічною подією з падінням вертольота. Потім поряд з місцем пригоди зібралася велика кількість місцевих жителів.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місці падіння вертольота МВС у Броварах і поговорив із містянами про страшну подію. Місцеві розповіли про те, як упало повітряне судно.

За їхніми словами, у місті прогримів дуже гучний звук, а потім з’явився яскравий спалах. Люди, які живуть відносно далеко від місця пригоди, зазначили, що падіння гелікоптера було чути ледь не на все місто.

"Як вертоліт летів, чули багато. Я чула. А потім — бабах. А потім все в диму. І інформації нема, бо немає інтернету та зв’язку. А потім уже дізналися, коли вели дитину до школи, але не встигли дійти. Побачили заграву і швидко повернулися назад", — розповіла місцева мешканка.

Ще одна дівчина, яка мешкає у Броварах, зазначила, що вранці прокинулася від звуків, а потім побачила вогонь за вікном. За її словами, вона одразу ж приготувалася вибігати з дому, оскільки перші думки були про те, що це ворожий приліт.

Нагадаємо, що "Телеграф" продовжує стежити за ситуацією та публікує актуальну інформацію у виглядітекстового онлайну: Падіння вертольота біля дитячого садка у Броварах і загибель керівництва МВС: що відомо на цей момент.