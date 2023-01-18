"Слышали как летело, потом бабах, и все в дыму": жители Броваров рассказали, как упал вертолет

Звуки падения слышал весь город

Утро 18 января потрясло город Бровары и всю Украину трагическим происшествием с падением вертолета. После случившегося рядом с местом событий собралось большое количество местных жителей.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте падения вертолета МВД в Броварах и поговорил с горожанами о страшном событии. Местные рассказали о том, как упало воздушное судно.

По их словам, в городе прогремел очень громкий звук, а затем появилась яркая вспышка. Люди, живущие относительно далеко от места происшествия, отметили, что падение вертолета было слышно едва ли не на весь город.

"Как вертолет летел, слышали многие. Я слышала. А потом — бабах. А потом все в дыму. И информации нет, потому что нет интернета и связи. А потом уже узнали, когда вели ребенка в школу, но не успели дойти. Увидели зарево и быстро вернулись назад", — рассказала местная жительница.

Еще одна девушка, живущая в Броварах отметила, что утром проснулась от звуков, а затем увидела огонь за окном. По ее словам, она сразу же приготовилась выбегать из дома, поскольку первые мысли были о том, что это вражеский прилет.

Напомним, что "Телеграф" продолжает следить за ситуацией и публикует актуальную информацию в виде текстового онлайна: Падение вертолета возле детского сада в Броварах и гибель руководства МВД: что известно на данный момент.