Дети остались без матерей: в Броварах попрощаются с двумя жертвами авиакатастрофы (фото)

Авиакатастрофа сделала полусиротами четверо детей – с их мамами будут прощаться на днях

В Броварах готовятся к прощанию с еще двумя гражданскими жертвами авиакатастрофы, которая потрясла всю Украину 18 января. Речь идет о местных жительницах, которые привели в тот трагический день своих детей в садик, Марину Грановскую и Татьяну Бойченко.

Женщина как раз спускалась по лестнице, направляясь к выходу

В самом эпицентре катастрофы по трагическому стечению обстоятельств оказалась среди других броварчанка – Марина Грановская. Вместе с мужем Анатолием женщина, работавшая парикмахером, воспитывали троих детей – 4-летнюю Николь, 5-летнего Никиту и 16-летнюю Викторию.

– Беда. Экспертиза подтвердила все-таки, что обгоревший труп во время трагедии в садике в Броварах – это Мариночка, – написала одна из знакомых погибшей на Facebook. – Любящая мамочка. Всегда присмотреть, как куколка! Нет слов. Как объяснить детям, где мама?

Соседка погибшей Ирина рассказала "Телеграфу", что женщина в то утро отвела младших детей в садик, успела передать их воспитателям. Сама как раз спускалась по лестнице, направляясь к выходу, в этот момент упал вертолет.

Марина Грановская

– С Мариной мы знакомы 15 лет, – уточнила Ирина. – Живем в одном подъезде, наши старшие детки ходили в один садик, сейчас вместе учатся в 10-м классе, очень дружат. Марина была очень хорошим человеком, в любой момент придет на помощь, всегда радушна была. Детки всегда ухожены, стильно одеты, были вместе с ней везде. Страшное горе и огромная потеря ее гибели. Трудно говорить, плачу уже третий день.

Прощание с Мариной будет проходить в воскресенье, 22 января, в 14:30 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы, расположенном в Броварах по улице Героев Украины, двадцать второй.

Марина Грановская

"Муж Татьяны до последнего не мог поверить в ее гибель"

Имя еще одной гражданской жертвы до последнего не было известно, так же из-за процедуры идентификации, которая заняла определенное время. Как выяснилось, трагически погибла также 46-летняя Татьяна Бойченко. Женщина с 2019 года покинула руководящую должность и посвятила себя воспитанию ребенка.

– Женщина завела свою дочь Софийку в группу, а сама выходила наружу, тем самым оказалась в эпицентре катастрофы. Ребенок, к счастью, не пострадал, — пишет телеграмм-канал Общественный ревизор. Бровары. – Муж Татьяны до последнего не мог поверить в ее гибель.

Татьяна Бойченко. Фото — телеграмм

Также ТГ-канал приносит соболезнования, которые выразили семье бывшие коллеги из АО "Инделика": "Татьяна Анатольевна пришла на предприятие в 2006 году. Это искренний, открытый человек, к которому следовали совету в любом вопросе. Татьяна работала заместителем руководителя по финансах, а впоследствии возглавила предприятие. Именно за время ее правления "Инделика" достигла наивысшего развития в деятельности. Мы благодарны ей за все, что она сделала для коллектива. Невозможно передать всю боль утраты. Помним…".

Дата похорон Татьяны Бойченко пока неизвестна, но, скорее всего, они состоятся в ближайшие дни.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в субботу, 21 января, в Броварах провели в последний путь 5-летнюю Милану вместе с ее мамой Еленой Пономаренко, также трагически погибшими в стенах садика.

Также в Киеве прошла церемония прощания с руководством и сотрудниками Министерства внутренних дел.