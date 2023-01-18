Появился список погибших в вертолете в Броварах: среди них помощница Монастырского и известный фотограф
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На борту вертолета находились девять человек, среди которых известный фотограф
Министерство внутренних дел Украины опубликовало списки погибших во время падения вертолета в Броварах 18 января. Помимо министра МВД Дениса Монастырского погибли еще коллег.
Имена погибших опубликованы в официальном Telegram-канале ведомства. Руководство МВД Украины выразило соболезнования семьям погибших.
Так, в авиакатастрофе 18 января 2923 года при исполнении служебных обязанностей погибли:
- министр внутренних дел Украины Денис Монастырский,
- его первый заместитель Евгений Енин,
- государственный секретарь МВД Юрий Лубкович,
- заместитель руководителя Патронатной службы МВД Татьяна Шутяк,
- начальник управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности НПУ подполковник полиции Михаил Павлушко,
- ведущий инспектор Департамента коммуникации МВД Николай Анацкий,
- командир воздушного судна — инструктор авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах Александр Василенко,
- пилот авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах Константин Коваленко,
- бортовой механик авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах прапорщик службы гражданской защиты Иван Касьянов.
По уточненной информации, после проведения идентификации, на месте падения вертолета обнаружены 14 погибших, из них 1 ребенок и 9 находившихся на борту, сообщили в ГУ ГСЧС Украины. Травмы получили 25 человек, среди которых 11 детей — всех госпитализировали в больницу. В здании детсада продолжаются поисково-спасательные работы подразделениями ГСЧС.
Ведущий инспектор Департамента коммуникации МВД Николай Анацкий был известным фотографом. Он сделал много популярных фото, в том числе и защитников "Азовстали" в первые минуты после обмена в Анкаре. Перед тем, как начать работать в МВД, Николай служил в 27-й Печерской бригаде и принимал участие в АТО. Родом Николай Анацкий из Бахмута, а в начале вторженя освобождал Киевскую область от россиян, рассказал его побратим Денис Соколов.
Гибель подтвердила также его подруга и по совместительству начальник управления коммуникации в Национальной полиции Украины Оксана Блыщик. Коллега пообещала запомнить Николая чудесным фотографом и прекрасным человеком, с которым можно было не только "бегать на полигоне в грязи", но и поговорить по-душам.
"Это, пожалуй, наша единственная общая фотография. Но все мои лучшие фотографии – твои. Николай Анацкий – мой друг, мой близкий человек, столь добрый и профессиональный, отзывчивый и справедливый. С тобой смеяться и плакать, бегать на полигоне в грязи и устроить импровизированную фотосессию для нас всех, слушать о жене Виктории и смотреть видео маленькой Машеньки. Просто великолепный. Для меня ты такой. Навсегда", — написала она.
Ранее "Телеграф" сообщал, что малышей из детского сада в Броварах помогали спасать подростки. Ребята не раздумывая бросились на помощь детям, у которых после падения вертолета непоадлеку началась паника.