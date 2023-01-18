Появился список погибших в вертолете в Броварах: среди них помощница Монастырского и известный фотограф

На борту вертолета находились девять человек, среди которых известный фотограф

Министерство внутренних дел Украины опубликовало списки погибших во время падения вертолета в Броварах 18 января. Помимо министра МВД Дениса Монастырского погибли еще коллег.

Имена погибших опубликованы в официальном Telegram-канале ведомства. Руководство МВД Украины выразило соболезнования семьям погибших.

Так, в авиакатастрофе 18 января 2923 года при исполнении служебных обязанностей погибли:

министр внутренних дел Украины Денис Монастырский ,

, его первый заместитель Евгений Енин ,

, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович,

заместитель руководителя Патронатной службы МВД Татьяна Шутяк,

начальник управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности НПУ подполковник полиции Михаил Павлушко ,

, ведущий инспектор Департамента коммуникации МВД Николай Анацкий ,

, командир воздушного судна — инструктор авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах Александр Василенко ,

, пилот авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах Константин Коваленко,

бортовой механик авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах прапорщик службы гражданской защиты Иван Касьянов.

По уточненной информации, после проведения идентификации, на месте падения вертолета обнаружены 14 погибших, из них 1 ребенок и 9 находившихся на борту, сообщили в ГУ ГСЧС Украины. Травмы получили 25 человек, среди которых 11 детей — всех госпитализировали в больницу. В здании детсада продолжаются поисково-спасательные работы подразделениями ГСЧС.

Ведущий инспектор Департамента коммуникации МВД Николай Анацкий был известным фотографом. Он сделал много популярных фото, в том числе и защитников "Азовстали" в первые минуты после обмена в Анкаре. Перед тем, как начать работать в МВД, Николай служил в 27-й Печерской бригаде и принимал участие в АТО. Родом Николай Анацкий из Бахмута, а в начале вторженя освобождал Киевскую область от россиян, рассказал его побратим Денис Соколов.

Николай Анацкий

Гибель подтвердила также его подруга и по совместительству начальник управления коммуникации в Национальной полиции Украины Оксана Блыщик. Коллега пообещала запомнить Николая чудесным фотографом и прекрасным человеком, с которым можно было не только "бегать на полигоне в грязи", но и поговорить по-душам.

"Это, пожалуй, наша единственная общая фотография. Но все мои лучшие фотографии – твои. Николай Анацкий – мой друг, мой близкий человек, столь добрый и профессиональный, отзывчивый и справедливый. С тобой смеяться и плакать, бегать на полигоне в грязи и устроить импровизированную фотосессию для нас всех, слушать о жене Виктории и смотреть видео маленькой Машеньки. Просто великолепный. Для меня ты такой. Навсегда", — написала она.

Ранее "Телеграф" сообщал, что малышей из детского сада в Броварах помогали спасать подростки. Ребята не раздумывая бросились на помощь детям, у которых после падения вертолета непоадлеку началась паника.