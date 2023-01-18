З’явився список загиблих у вертольоті у Броварах: серед них помічниця Монастирського та відомий фотограф

На борту вертольота перебували дев'ятеро людей, серед яких відомий фотограф

Міністерство внутрішніх справ України опублікувало списки загиблих під час падіння вертольота у Броварах 18 січня. Окрім міністра МВС Дениса Монастирського, загинули ще колег.

Імена загиблих опубліковані в офіційному Telegram-каналі відомства. Керівництво МВС України висловило співчуття сім’ям загиблих.

Так, в авіакатастрофі 18 січня 2923 року під час виконання службових обов’язків загинули:

міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський,

його перший заступник Євгеній Єнін ,

, державний секретар МВС Юрій Лубкович,

заступник керівника Патронатної служби МВС Тетяна Шутяк ,

, начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції Михайло Павлушко,

провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький ,

, командир повітряного судна — інструктор авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах Олександр Василенко ,

, пілот авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах Костянтин Коваленко ,

, бортовий механік авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах прапорщик служби цивільного захисту Іван Касьянов.

За уточненою інформацією, після проведення ідентифікації, на місці падіння вертольоту виявлено 14 загиблих осіб, з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту, повідомили в ГУ ДСНС України. Травми отримали 25 осіб, серед яких 11 дітей — усіх ушпиталили до лікарні. У будівлі дитсадку продовжуються пошуково-рятувальні роботи підрозділами ДСНС.

Провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький був відомим фотографом. Він зробив багато популярних фото, зокрема й захисників "Азовсталі" у перші хвилини після обміну в Анкарі. Перед тим, як почати працювати в МВС, Микола служив у 27-й Печерській бригаді та брав участь у АТО. Родом Микола Анацький із Бахмута, а на початку вторгнення звільняв Київську область від росіян, розповів його побратим Денис Соколов.

Микола Анацький

Загибель підтвердила також його подруга та за сумісництвом начальник управління комунікації в Національній поліції України Оксана Блищик. Колега пообіцяла запам'ятати Миколу чудовим фотографом та прекрасною людиною, з якою можна було не лише "бігати на полігоні у бруді", а й поговорити по-душам.

"Це, мабуть, наша єдина спільна фотографія. Але всі мої найкращі фотографії — твої. Микола Анацький — мій друг, моя близька людина, настільки добрий і професійний, чуйний і справедливий. З тобою сміятися і плакати, бігати на полігоні в багнюці і влаштувати імпровізовану фотосесію для нас усіх, слухати про дружину Вікторію і дивитися відео маленької Марійки. Просто чудовий. Для мене ти такий. Назавжди", — написала вона.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що малюків із дитячого садка у Броварах допомагали рятувати підлітки. Хлопці, не роздумуючи, кинулися на допомогу дітям, у яких після падіння вертольота негайно почалася паніка.