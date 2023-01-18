З’явився список загиблих у вертольоті у Броварах: серед них помічниця Монастирського та відомий фотограф
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На борту вертольота перебували дев'ятеро людей, серед яких відомий фотограф
Міністерство внутрішніх справ України опублікувало списки загиблих під час падіння вертольота у Броварах 18 січня. Окрім міністра МВС Дениса Монастирського, загинули ще колег.
Імена загиблих опубліковані в офіційному Telegram-каналі відомства. Керівництво МВС України висловило співчуття сім’ям загиблих.
Так, в авіакатастрофі 18 січня 2923 року під час виконання службових обов’язків загинули:
- міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський,
- його перший заступник Євгеній Єнін,
- державний секретар МВС Юрій Лубкович,
- заступник керівника Патронатної служби МВС Тетяна Шутяк,
- начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції Михайло Павлушко,
- провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький,
- командир повітряного судна — інструктор авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах Олександр Василенко,
- пілот авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах Костянтин Коваленко,
- бортовий механік авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах прапорщик служби цивільного захисту Іван Касьянов.
За уточненою інформацією, після проведення ідентифікації, на місці падіння вертольоту виявлено 14 загиблих осіб, з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту, повідомили в ГУ ДСНС України. Травми отримали 25 осіб, серед яких 11 дітей — усіх ушпиталили до лікарні. У будівлі дитсадку продовжуються пошуково-рятувальні роботи підрозділами ДСНС.
Провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький був відомим фотографом. Він зробив багато популярних фото, зокрема й захисників "Азовсталі" у перші хвилини після обміну в Анкарі. Перед тим, як почати працювати в МВС, Микола служив у 27-й Печерській бригаді та брав участь у АТО. Родом Микола Анацький із Бахмута, а на початку вторгнення звільняв Київську область від росіян, розповів його побратим Денис Соколов.
Загибель підтвердила також його подруга та за сумісництвом начальник управління комунікації в Національній поліції України Оксана Блищик. Колега пообіцяла запам'ятати Миколу чудовим фотографом та прекрасною людиною, з якою можна було не лише "бігати на полігоні у бруді", а й поговорити по-душам.
"Це, мабуть, наша єдина спільна фотографія. Але всі мої найкращі фотографії — твої. Микола Анацький — мій друг, моя близька людина, настільки добрий і професійний, чуйний і справедливий. З тобою сміятися і плакати, бігати на полігоні в багнюці і влаштувати імпровізовану фотосесію для нас усіх, слухати про дружину Вікторію і дивитися відео маленької Марійки. Просто чудовий. Для мене ти такий. Назавжди", — написала вона.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що малюків із дитячого садка у Броварах допомагали рятувати підлітки. Хлопці, не роздумуючи, кинулися на допомогу дітям, у яких після падіння вертольота негайно почалася паніка.