Авіакатастрофа у Броварах, де загинув міністр Монастирський: Вакарчук, Дорофєєва та інші зірки відреагували на трагедію

Слова співчуття зараз лунають по всій Україні — вони звучать із телевізорів, радіоприймачів та великими чорними літерами "вистрибують" з екранів телефонів і моніторів

У середу вранці, 18 січня, у місті Бровари, що на Київщині, розбився спецвертоліт ДСНС. На борту перебувало 9 осіб, серед яких — керівництво Міністерства внутрішніх справ України: очільник МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович. Усі вони загинули, як і троє членів екіпажу ДСНС та ще троє осіб з оперативної групи МВС. Наразі офіційно підтверджують загибель загалом 15 людей, в тому числі трьох дітей із дитсадка, на який впав гвинтокрил. Ще 25 осіб, серед яких і діти, дістали поранення. Таку інформацію озвучив Президент України Володимир Зеленський.

Наслідки падіння вертольота ДСНС у Броварах 18 січня 2023 року

На трагедію вже відреагували багато українських зірок. Слова співчуття можна побачити на сторінках у Наді Дорофєєвої, Сергія Притули, Андрія Бєднякова, Юлії Саніної, Святослава Вакарчука, Світлани Тарабарової, Олександра Педана та інших.

Сергій Притула

"Нестерпний біль. Немає слів… Найщиріші співчуття усім кого торкнулось страшне горе!", — пише у своєму телеграм-каналі актор і волонтер Сергій Притула.

Надя Дорофєєва

На трагедію співачка відреагувала у своїх Instagram-сторіз: "Господи, тільки побачила новини. Та що ж це за жах", — пише Дорофєєва.

Світлана Тарабарова

"Бровари… Співчуття всім родинам загиблих… Маємо триматися. Якщо чесно – це жесть", — пише співачка.

Ольга Сумська

"Катастрофа в Броварах шокує. 18 загиблих за попередніми даними, з них троє дітей і вище керівництво МВС. Ще понад 20 людей – у шпиталі. Щирі співчуття родинам постраждалих", — пише акторка у своїх Instagram-сторіз.

Андрій Бєдняков

Відомий український телеведучий відреагував на жахливу авіатрощу одним із перших: "Трагедія в Броварах… Це шок. Співчуття родинам загиблих", — пише він у своїх Instagram-сторіз.

Юлія Саніна

"Нема слів, що не день, то жах… Скільки ще болю", — прокоментувала трагедію лідерка гурту "The Hardkiss".

Анатолій Анатоліч

"Чи можливо звикнути до таких новин? Ні. Неможливо. Чи пропускаю я смерті дітей в Дніпрі, Броварах, в кожному місті України через себе? Так. Бо я батько трьох. Мої діти такі ж, як ці малі, – ні чому не винні", – пише відомий український ведучий Анатолій Анатоліч у себе в Інстаграмі.

Григорій Решетнік

У своєму Інстаграмі ведучий пише: "Трагічні ранкові події.. Щирі співчуття рідним загиблих".