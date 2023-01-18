Трагедія у Броварах: кількість загиблих дітей менша, аніж повідомляли раніше

Пошуково-рятувальні роботи тривають

Рятувальники назвали точну кількість жертв внаслідок трагедії з падінням вертольота в Броварах під Києвом вранці 18 січня. Як з’ясувалося, кількість загиблих виявилася меншою, аніж озвучували раніше.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС України, після ідентифікації рятувальникам вдалося встановити, що авіакатастрофа призвела до загибелі 14 людей. Серед загиблих є одна дитина. Загалом на борту вертольота перебувало дев’ятеро людей.

Наголошується, що різні травми внаслідок події отримали 25 осіб, 11 з яких – діти. Усіх постраждалих госпіталізували до медичних закладів.

Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи підрозділами ДСНС у будівлі дитячого садка. Від Державної служби надзвичайних ситуацій залучено 65 осіб та 12 одиниць техніки, у тому числі кінологічний розрахунок та 3 рятувальні відділення Мобільно-рятувального центру швидкого реагування.

До речі, раніше у пресслужбі повідомляли про 17 загиблих, серед яких було четверо дітей.

"Телеграф" стежить за ситуацією та всіма оновленнями та публікує актуальну інформацію у вигляді текстового онлайну: Падіння вертольота біля дитячого садка у Броварах та загибель керівництва МВС: що відомо на цю хвилину.

Нагадаємо, що у страшній авіакатастрофі у Броварах загинув міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, а також держсекретар відомства Юрій Лубкович.