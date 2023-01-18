Зеленська у Давосі не стримала емоцій, почувши про трагедію у Броварах (фото)

Трагедія у Броварах нікого з присутніх не залишила байдужими

Перша леді України Олена Зеленська, яка зараз перебуває на економічному форумі у Давосі, не стримала сліз, дізнавшись про сьогоднішню трагедію у Броварах, де вертоліт із керівництвом Міністерства внутрішніх справ упав на дитячий садочок.

Перші кадри у середу, 18 січня, оприлюднило видання dailymail, зазначивши, що Зеленська дізналася про авіакатастрофу, в якій трагічно загинули очільник відомства Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін і державний секретар МВС Юрій Лубкович, лише за кілька хвилин до свого виступу.

"Сьогодні ще один дуже сумний день — нові втрати. Я думаю, ви розумієте мої емоції. Можливо, вони трохи не до місця в політичному та економічному діалозі, але я впевнена, що, так само як війна змінила весь світ, вона також змінила весь наш діалог. Ми також можемо змінити цю негативну ситуацію на краще", — сказала вона.

Після слів першої української леді президент форуму Борге Бренде закликав присутніх до 15 секунд мовчання, аби вшанувати пам'ять загиблих.

Олена Зеленська - фото АР

Зазначимо також, що крім Олени Зеленської у об'єктив журналістів потрапили у брати Клички — Віталій і Володимир, які спільно з першою леді перебувають на форумі у Давосі. На кадрах вони якраз дізнаються про трагедію у Броварах.

Віталій і Володимир Клички - фото АР

Варто додати, що, згідно з даними пресцентру ДСНС, станом на 14-ту годину виявлено вже 17 загиблих осіб, дев'ятеро з яких перебували на борту вертольота. Серед травмованих наразі перебувають 25 людей, 11 з яких — діти.

Поки доля ще однієї дитини, на жаль, залишається невідомою.

Нагадаємо, що до порятунку дітей у Броварах, де зазнав аварії вертоліт, на борту якого перебувало керівництво Міністерства внутрішніх справ, долучилися навіть місцеві підлітки.

Також "Телеграф" показав перші кадри із очевидцями трагедії, які розповіли, як саме впав вертоліт ДСНС із керівництвом МВС на борту.