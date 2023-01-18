Зеленская в Давосе не сдержала эмоций, услышав о трагедии в Броварах (фото)

Трагедия в Броварах никого из присутствующих не оставила равнодушными

Первая леди Украины Елена Зеленская, которая сейчас находится на экономическом форуме в Давосе, не сдержала слез, узнав о сегодняшней трагедии в Броварах, где вертолет с руководством Министерства внутренних дел упал на детский сад.

Первые кадры в среду, 18 января, обнародовало издание dailymail, отметив, что Зеленская узнала об авиакатастрофе, в которой трагически погибли глава ведомства Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, всего за несколько минут до своего выступления.

"Сегодня еще один очень грустный день — новые потери. Я думаю, вы понимаете мои эмоции. Возможно, они чуть ли не к месту в политическом и экономическом диалоге, но я уверена, что, так же как война изменила весь мир, она также изменила весь наш диалог. Мы также можем изменить эту негативную ситуацию к лучшему", — сказала она.

После слов первой украинской леди президент форума Борге Бренде призвал собравшихся к 15 секундам молчания, чтобы почтить память погибших.

Елена Зеленская — фото АР

Отметим также, что кроме Елены Зеленской в объектив журналистов попали в братья Кличко — Виталий и Владимир, которые совместно с первой леди находятся на форуме в Давосе. На кадрах они как раз узнают о трагедии в Броварах.

Виталий и Владимир Кличко — фото АР

Следует добавить, что, согласно данным пресс-центра ГСЧС, по состоянию на 14 часов обнаружены уже 17 погибших человек, девять из которых находились на борту вертолета. Среди травмированных в настоящее время находятся 25 человек, 11 из которых – дети.

Пока судьба еще одного ребенка, к сожалению, остается неизвестной.

Напомним, что к спасению детей в Броварах, где потерпел крушение вертолет, на борту которого находилось руководство Министерства внутренних дел, присоединились даже местные подростки.

Также "Телеграф" показал первые кадры с очевидцами трагедии, которые рассказали, как упал вертолет ГСЧС с руководством МВД на борту.