Трагедия в Броварах: число погибших детей меньше, чем сообщали ранее

Поисково-спасательные работы продолжаются

Спасатели назвали точное на данный момент количество жертв в результате крушения вертолета в Броварах под Киевом утром 18 января. Как выяснилось, количество погибших оказалось меньшим, нежели озвучивали ранее.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, после идентификации спасателям удалось установить, что авиакатастрофа привела к гибели 14 человек. Среди погибших есть один ребенок. Всего на борту вертолета находилось девять человек.

Отмечается, что различные травмы в результате происшествия получили 25 человек, 11 из которых — дети. Всех пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения.

На данный момент продолжаются поисково-спасательные работы подразделениями ГСЧС в здании детского сада. От Государственной службы чрезвычайных ситуаций привлечено 65 человек и 12 единиц техники, в том числе кинологический расчет и 3 спасательных отделения Мобильно-спасательно центра быстрого реагирования.

К слову, ранее в пресс-службе сообщали о 17 погибших, среди которых было четверо детей.

"Телеграф" следит за ситуацией и всеми обновлениями и публикует актуальную информацию в виде текстового онлайна: Падение вертолета возле детского сада в Броварах и гибель руководства МВД: что известно на эту минуту.

Напомним, что в страшной авиакатастрофе в Броварах погиб министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.