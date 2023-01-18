Авиакатастрофа в Броварах, где погиб министр Монастырский: Вакарчук, Дорофеева и другие звезды отреагировали на трагедию

Слова соболезнования сейчас слышны по всей Украине — они звучат из телевизоров, радиоприемников и большими черными буквами "выпрыгивают" с экранов телефонов и мониторов

В среду утром, 18 января, в городе Бровары Киевской области разбился спецвертолет ГСЧС. На борту находились 9 человек, среди которых руководство Министерства внутренних дел Украины: глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Все они погибли, как и три члена экипажа ГСЧС и еще три человека из оперативной группы МВД. Сейчас официально подтверждают гибель в общей сложности 15 человек, в том числе троих детей из детсада, на который упал вертолет. Еще 25 человек, среди которых и дети, получили ранения. Такую информацию озвучил президент Украины Владимир Зеленский.

Последствия падения вертолета ГСЧС в Броварах 18 января 2023 года

На трагедию уже отреагировали многие украинские звезды. Слова сострадания можно увидеть на страницах у Нади Дорофеевой, Сергея Притулы, Андрея Беднякова, Юлии Саниной, Святослава Вакарчука, Светланы Тарабаровой, Александра Педана и других.

Сергей Притула

"Невыносимая боль. Нет слов… Самые искренние соболезнования всем кого коснулось страшное горе!", — пишет в своем телеграм-канале актер и волонтер Сергей Притула.

Надя Дорофеева

На трагедию певица отреагировала в своих Instagram-сторис: "Господи, только увидела новости. Да что же это за ужас", — пишет Дорофеева.

Светлана Тарабарова

"Бровары… Соболезнования всем семьям погибших… Должны держаться. Если честно – это жесть", — пишет певица.

Ольга Сумская

"Катастрофа в Броварах шокирует. 18 погибших по предварительным данным, из них трое детей и высшее руководство МВД. Еще более 20 человек – в госпитале. Искренние соболезнования семьям пострадавших", — пишет актриса в своих Instagram-сторис.

Андрей Бедняков

Известный украинский телеведущий отреагировал на ужасное крушение вертолета одним из первых: "Трагедия в Броварах… Это шок. Соболезнования семьям погибших", — пишет он в своих Instagram-сторез.

Юлия Санина

"Нет слов, что не день, ужас… Сколько еще боли", — прокомментировала трагедию лидер группы The Hardkiss.

Анатолий Анатолич

"Можно ли привыкнуть к таким новостям? Нет. Невозможно. Пропускаю ли я смерти детей в Днепре, Броварах, в каждом городе Украины через себя? Да. Потому что я отец троих. Мои дети такие же, как эти малыши, – ни в чем не виноваты ", – пишет известный украинский ведущий Анатолий Анатолич у себя в Инстаграме".

Григорий Решетник

В своем Инстаграме ведущий пишет: "Трагические утренние события. Искренние соболезнования родным погибших".