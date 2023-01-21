Укр

В Киеве прощаются с главой МВД Монастырским и другими погибшими в катастрофе (фото, видео)

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
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Автор
Телеграф Новость обновлена 21 января 2023, 10:27

В Киеве прощаются с главой МВД Денисом Монастырским и его коллегами, которые погибли во время крушения вертолера в Броварах 18 января 2023 года. Церемония прощания проходит в Национальном центре "Украинский дом".

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" с места событий. В "Украинском доме" много друзей, коллег и родственников погибших.

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