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Игорь Клименко возглавит МВД вместо погибшего Монастырского. Что о нем известно

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Анастасия Галата Анастасия Галата
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Игорь Клименко
Игорь Клименко. Фото соцсети

Его назначили временным исполняющим обязанности министра

После гибели министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского в авиакатастрофе в Броварах обязанности главы МВД будет временно исполнять глава Национальной полиции Игорь Клименко.

Соответствующее решение в среду, 18 января, принял Кабмин, экстренно собравшийся на внеочередное заседание в связи с трагедией, а также тем, что без руководства во время войны осталось одно из ключевых силовых ведомств страны.

Клименко будет совмещать исполнение обязанностей министра одновременно с должностью главы полиции. После обсуждения с парламентом будет представление назначения нового руководителя ведомства.

Рассказываем, чем известен Игорь Клименко, который теперь будет отвечать за МВД:

Пообещал установить причины трагедии

После решения правительства Клименко в эфире телемарафона пообещал, что его ведомство будет работать "день и ночь", чтобы установить причины авиакатастрофы:

"Мы вместе с другими правоохранительными органами, Офисом Генерального прокурора, делаем все для того, чтобы в самое быстрое время установить, почему эта катастрофа произошла. Будем работать день и ночь, чтобы на все вопросы, которые есть у нас, у общества, мы могли дать четкий ответ", – заявил и.о. министра внутренних дел Клименко.

Новость о назначении Клименко прокомментировал не сразу, а около 18 вечера:

"До сих пор еще не могу осознать. Не могу поверить, что это произошло. Авторитетные, профессиональные и справедливые руководители Денис Монастырский, Евгений Енин, Юрий Лубкович… Я сегодня услышал сотни вопросов "Что же случилось?" в разных интерпретациях. Следствие ответит на все вопросы. Требуется время", — написал Клименко.

Также он добавил, что вопреки внутреннему опустошению, команда руководства МВД работает стабильно.

"Наша обязанность: выполнить все запланированные министром Монастырским задачи. И главное: защитить людей и Украину. МВД работает. Ситуация под контролем", — написал Клименко.

Биография

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко
Игорь Клименко

Игорь Клименко возглавляет полицию уже более трех лет с 2019-го, а до этого занимал должность заместителя Председателя Нацполиции Украины, перейдя из Департамента кадрового обеспечения полиции.

Клименко 49 лет, он родился в Киеве, высшее образование получил в Харьковском военном университете. В 2014 окончил ставший магистром по "Правоведению" в Днепропетровском университете внутренних дел. В июне 2019 года получил научную степень доктора психологических наук.

Свой профессиональный путь начал со службы в должности начальника расчета ракетной бригады (с 1994 по 1997 годы).

С 1998 по 2004 год проходил службу в органах внутренних дел на должностях психолога, начальника отделения центра практической психологии МВД в Харьковской обл., начальника центра практической психологии департамента кадрового обеспечения.

С 2011 года находился на должностях заместителя, начальника управления инспекции по личному составу ГКЗ МВД Украины.

С декабря 2011 по март 2014 — начальник управления профессиональной подготовки и образования ГКЗ МВД Украины.

В октябре 2013 года получил научную степень кандидата психологических наук по специальности "Юридическая психология".

С 2014 – заместитель начальника Департамента кадрового обеспечения.

Также Клименко вел миротворческую деятельность в Косово. Так, с марта по июнь 2002 г. он проходил службу в составе оперативного взвода специального миротворческого подразделения МВД Украины в Косово.

Кроме этого, он в 2014 году принимал участие в Антитеррористической операции на Донбассе. Награжден ведомственными наградами МВД Украины и медалью Защитнику Отечества.

С началом полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года Клименко, как и его подчиненные, работает без выходных, а ежедневные планировки начинаются с подсчета погибших и раненых, рассказывал Клименко "Forbes".

Игорь Клименко на Донбассе
Игорь Клименко в Лимане на Донбассе

Его ведомство практически все силы сразу бросило на фиксацию военных преступлений России, затем начало работать совместно с ДБР и СБУ:

"Вся правоохранительная структура нацелена на качественный сбор доказательной базы военных преступлений государства-агрессора… Мы собираем доказательную базу, обеспечиваем ее хранение, целостность. Назначаем экспертизы, затем передаем эти материалы в Службу безопасности. Они аккумулируют данные, полученные от нас и других ведомств, поэтому что именно СБУ ответственна за расследование этого вида преступлений", — рассказывал Клименко.

В декларации за 2021 год Клименко указал, что владеет квартирой в Киеве общей площадью 67,10 кв.м и получил за 2020 год более 1,47 млн грн зарплаты, пользуется автомобилем другого человека.

Также он задекларировал земельный участок в с. Процево Киевской области. В разделе "Ценное движимое имущество" указал легковой автомобиль Lexus RX-350 2007 года выпуска, которым он может пользоваться и находящийся в собственности Софии Онишкевич.

Как сообщал "Телеграф", утром в среду, 18 января, в Броварах неподалеку от детского сада упал вертолет, в котором находилось руководство МВД на трое членов экипажа.

По меньшей мере, 17 человек погибли, в том числе и один ребенок. Еще 25 человек травмированы (из них 11 детей). Все люди на борту вертолета погибли, среди них были глава МВД Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин. Руководство МВД летело в Харьковскую область.

Теги:
#Бровары #МВС #Игорь Клименко #Денис Монастырский