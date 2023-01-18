Узнала о трагедии в Броварах перед выступлением: о чем Зеленская говорила в Давосе

Елена Зеленская мечтает, чтобы аварийные способы выживания нашим семьям никогда не понадобились

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала о чем говорила во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе после того, как узнала о трагической вести из Броваров. По её словам, это известие заставило её почувствовать еще большую необходимость говорить о путях помощи.

На своей официальной странице в социальной сети Instagram, она говорит, что её выступление было о людях, потому что так или иначе на форуме говорится о том, как защитить и увеличить человеческий капитал. При этом слово "человеческий", отметила она, на первом месте не случайно. Сначала человек — потом капитал.

"Рассказала, как системно восстанавливаем страну путем помощи людям – привлекая ресурсы моего Фонда. Как тысячами передаем обогреватели, электроодеяла и генераторы на только что оккупированные территории, где кое-где не осталось ни одной неповрежденной электросети. Как восстанавливаем Изюмскую больницу и делаем все, чтобы в школах не прекращался учебный процесс", — рассказывает Зеленская.

Первая леди отметила, что это является результатом неравнодушия меценатов со всего мира, и они могут быть уверены, что спасли не одну жизнь этой зимой.

"Поэтому здесь, в Давосе, где собрались самые влиятельные бизнесмены и политики, мой долг рассказывать о путях помощи украинцам. Ибо это возможность для каждого человека приобщиться к спасению жизней", — сказала Зеленская.

Также она представила новый проект, стартовавший под эгидой Фонда, – строительство типовых домов, которые могут вместить до 10 детей и 2 родителей-воспитателей.

"Сейчас ищем финансирование для реализации типовых проектов таких домов, которые будут иметь укрытие, утепление и автономное отопление, учитывая вызовы в Украине", — говорит Зеленская и добавляет, что мечтает о том, чтобы аварийные способы выживания нашим семьям никогда не понадобились.

"Но стараюсь сделать все возможное, чтобы мирная Украина была страной без сирот, а потерявшим дом семьям было куда вернуться", — отметила Зеленская.

Напомним, ранее мы писали о том, что Елена Зеленская не смогла сдержать эмоций после того, как узнала о катастрофе в Броварах.

О последних известия о трагедии в Броварах вы можете прочитать в материале "Телеграфа".