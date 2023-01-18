Дізналася про трагедію у Броварах перед виступом: про що Зеленська говорила у Давосі
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Олена Зеленська мріє, щоб аварійні способи виживання нашим сім’ям ніколи не знадобились
Перша леді України Олена Зеленська розповіла про що говорила під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі після того, як дізналася про трагічну звістку із Броварів. За її словами, ця звістка змусила її відчути ще більшу необхідність говорити про шляхи допомоги.
На своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Instagram вона каже, що її виступ був про людей, тому що так чи інакше на форумі йдеться про те, як захистити і збільшити людський капітал. При цьому слово "людський", зазначила вона, на першому місці не випадкове. Спочатку людина – потім капітал.
"Розповіла, як системно відновлюємо країну шляхом допомоги людям — залучаючи ресурси моєї Фундації. Як тисячами передаємо обігрівачі, електроковдри й генератори на щойно деокуповані території, де подекуди не залишилося жодної непошкодженої електромережі. Як відновлюємо Ізюмську лікарню й робимо все, щоб у школах не припинявся навчальний процес", — розповідає Зеленська.
Перша леді зазначила, що це є результатом небайдужості меценатів з усього світу, і вони можуть бути впевнені, що врятували не одне життя цієї зими.
"Тому тут, у Давосі, де зібралися найвпливовіші бізнесмени й політики, мій обов’язок — розповідати про шляхи допомоги українцям. Бо це можливість для кожної людини долучитися до порятунку життів", — сказала Зеленська.
Також вона представила новий проект, що стартував під егідою Фонду – будівництво типових будинків, які можуть вмістити до 10 дітей та 2 батьків-вихователів.
"Зараз шукаємо фінансування для реалізації типових проєктів таких будинків, що матимуть укриття, утеплення й автономне опалення, зважаючи на виклики в Україні", — каже Зеленська і додає, що мріє про те, щоб аварійні способи виживання нашим сім’ям ніколи не знадобилися.
"Але прагну зробити все можливе, щоб мирна Україна була країною без сиріт, а ті родини, що втратили дім, мали куди повернутися", — зазначила Зеленська.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Олена Зеленська не змогла стримати емоцій після того, як дізналася про катастрофу у Броварах.
Про останні звістки про трагедію у Броварах ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа".