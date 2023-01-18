Дізналася про трагедію у Броварах перед виступом: про що Зеленська говорила у Давосі

Олена Зеленська мріє, щоб аварійні способи виживання нашим сім’ям ніколи не знадобились

Перша леді України Олена Зеленська розповіла про що говорила під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі після того, як дізналася про трагічну звістку із Броварів. За її словами, ця звістка змусила її відчути ще більшу необхідність говорити про шляхи допомоги.

На своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Instagram вона каже, що її виступ був про людей, тому що так чи інакше на форумі йдеться про те, як захистити і збільшити людський капітал. При цьому слово "людський", зазначила вона, на першому місці не випадкове. Спочатку людина – потім капітал.

"Розповіла, як системно відновлюємо країну шляхом допомоги людям — залучаючи ресурси моєї Фундації. Як тисячами передаємо обігрівачі, електроковдри й генератори на щойно деокуповані території, де подекуди не залишилося жодної непошкодженої електромережі. Як відновлюємо Ізюмську лікарню й робимо все, щоб у школах не припинявся навчальний процес", — розповідає Зеленська.

Перша леді зазначила, що це є результатом небайдужості меценатів з усього світу, і вони можуть бути впевнені, що врятували не одне життя цієї зими.

"Тому тут, у Давосі, де зібралися найвпливовіші бізнесмени й політики, мій обов’язок — розповідати про шляхи допомоги українцям. Бо це можливість для кожної людини долучитися до порятунку життів", — сказала Зеленська.

Також вона представила новий проект, що стартував під егідою Фонду – будівництво типових будинків, які можуть вмістити до 10 дітей та 2 батьків-вихователів.

"Зараз шукаємо фінансування для реалізації типових проєктів таких будинків, що матимуть укриття, утеплення й автономне опалення, зважаючи на виклики в Україні", — каже Зеленська і додає, що мріє про те, щоб аварійні способи виживання нашим сім’ям ніколи не знадобилися.

"Але прагну зробити все можливе, щоб мирна Україна була країною без сиріт, а ті родини, що втратили дім, мали куди повернутися", — зазначила Зеленська.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Олена Зеленська не змогла стримати емоцій після того, як дізналася про катастрофу у Броварах.

Про останні звістки про трагедію у Броварах ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа".