Ігор Клименко очолить МВС замість загиблого Монастирського. Що про нього відомо

Його призначили тимчасовим виконувачем обов’язків міністра

Після загибелі міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського в авіакатастрофі у Броварах обов’язки голови МВС тимчасово виконуватиме голова Національної поліції Ігор Клименко.

Відповідне рішення у середу, 18 січня, ухвалив Кабмін, який екстрено зібрався на позачергове засідання у зв’язку із трагедією, а також тим, що без керівництва у часи війни залишилось одне із ключових силових відомств країни.

Клименко буде поєднувати виконання обов’язків міністра одночасно з посадою голови поліції. Після обговорення з парламентом буде подання на призначення нового керівника відомства.

Розповідаємо, чим відомий Ігор Клименко, який тепер відповідатиме за МВС:

Пообіцяв встановити причини трагедії

Після рішення уряду Клименко в ефірі телемарафону пообіцяв, що його відомство працюватиме "день і ніч", щоб встановити причини авіакатастрофи:

"Ми разом з іншими правоохоронними органами, Офісом Генерального прокурора, робимо все для того, щоб в найшвидший час встановити, чому ця катастрофа відбулася. Будемо працювати день і ніч, щоб на всі питання, які є у нас, у суспільства, ми могли дати чітку відповідь", – заявив т.в.о. міністра внутрішніх справ Клименко.

Новину про призначення Клименко прокоментував не одразу, а лише близько 18 вечора:

"Досі ще не можу усвідомити. Не можу повірити, що це сталося. Авторитетні, професійні та справедливі керівники Денис Монастирський, Євген Єнін, Юрій Лубкович… Я сьогодні почув сотні питань "Що ж трапилося?" в різних інтерпретаціях. Слідство дасть відповіді на всі питання. Потрібен час", — написав Клименко.

Також він додав, що всупереч внутрішньому спустошенню, команда керівництва МВС працює стабільно.

"Наш обов’язок: виконати всі заплановані міністром Монастирським завдання. І головне: захистити людей та Україну. МВС працює. Ситуація під контролем", — написав Клименко.

Біографія

Ігор Клименко

Ігор Клименко очолює поліцію вже понад три роки, з 2019-го, а до цього обіймав посаду заступника Голови Нацполіції України, перейшовши з Департаменту кадрового забезпечення поліції.

Клименку 49 років, він народився у Києві, вищу освіту здобув у Харківському військовому університеті. У 2014 закінчив став магістром з "Правознавства" у Дніпропетровському університеті внутрішніх справ. У червні 2019 року здобув науковий ступінь доктора психологічних наук.

Свій професійний шлях почав зі служби на посаді начальника розрахунку ракетної бригади (з1994 до 1997 роки).

З 1998 до 2004 проходив службу в органах внутрішніх справ на посадах психолога, начальника відділення центру практичної психології МВС в Харківській обл., начальника центру практичної психології департаменту кадрового забезпечення.

З 2011 перебував на посадах заступника, начальника управління інспекції з особового складу ДКЗ МВС України.

З грудня 2011 по березень 2014 — начальник управління професійної підготовки та освіти ДКЗ МВС України.

У жовтні 2013 здобув науковий ступінь кандидата психологічних наук за спеціальністю "Юридична психологія".

З 2014 — заступник начальника Департаменту кадрового забезпечення.

Також Клименко вів миротворчу діяльність у Косово. Так, з березня по червень 2002 року він проходив службу у складі оперативного взводу спеціального миротворчого підрозділу МВС України в Косово.

Окрім цього він у 2014 році брав участь в Антитерористичній операції на Донбасі. Нагороджений відомчими відзнаками МВС України та медаллю Захиснику Вітчизни.

З початком повномасштабного вторгнення росії 24 лютого 2022 року Клименко, як і його підлеглі, працює без вихідних, а щоденні планівки починаються з підрахунку загиблих та поранених, розповідав Клименко "Forbes".

Ігор Клименко у Лимані на Донбасі

Його відомство практично всі сили відразу кинуло на фіксацію воєнних злочинів росії, потім почало працювати спільно з ДБР та СБУ:

"Вся правоохоронна структура націлена на якісний збір доказової бази воєнних злочинів держави-агресора… Ми збираємо доказову базу, забезпечуємо її зберігання, цілісність. Призначаємо експертизи, потім передаємо ці матеріали в Службу безпеки. Вони акумулюють дані, отримані від нас та інших відомств, тому що саме СБУ відповідальна за розслідування цього виду злочинів", — розповідав Клименко.

У декларації за 2021 рік Клименко вказав, що володіє квартирою в Києві загальною площею 67,10 кв.м та отримав за 2020 рік понад 1,47 млн грн зарплати, користується автомобілем іншої людини.

Також він задекларував земельну ділянку в с.Процеві Київської області. У розділі "Цінне рухоме майно" вказав легкове авто Lexus RX-350 2007 року випуску, яким він може користуватися і яке перебуває у власності Софії Онишкевич.

Як повідомляв "Телеграф", вранці ранці у середу, 18 січня, у Броварах неподалік дитячого садка впав гелікоптер, у якому перебувало керівництво МВС на троє членів екіпажу.

Щонайменше 17 осіб загинули, у тому числі й одна дитина. Ще 25 осіб травмовані (з них 11 дітей). Усі люди на борту гелікоптера загинули, серед них були голова МВС Денис Монастирський та його заступник Євген Єнін. Керівництво МВС летіло у Харківську область.