Названо ім’я в.о. голови МВС після загибелі Монастирського

Після смерті глави МВС були задіяні необхідні протоколи, щоб зберегти керованість процесами

Після загибелі глави МВС Дениса Монастирського у трагічній авіакатастрофі у Броварах його обов’язки виконуватиме Ігор Клименко.

Так, за словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, уряд призначив Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ – головою Національної поліції України. І поклав на нього виконання обов’язків міністра внутрішніх справ.

"Після обговорення з парламентом буде представлено призначення нового керівника відомства", — заявив Шмигаль і додав, що Міністерство внутрішніх справ — одна з ключових ланок безпеки нашої країни, тому задіяні необхідні протоколи, щоб зберегти керованість усіма процесами.

Зазначимо, що станом на 15:00 (18 січня) кількість загиблих у катастрофі у Броварах становить 14 осіб (серед них одна дитина). Травми отримали 25 осіб, 11 з яких діти. Їх госпіталізували до медичних закладів. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

До загиблих входить керівництво МВС України, а саме, голова відомства Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович.

Про все, що відомо на даний момент з приводу трагедії, можна прочитати в матеріалі "Телеграфу".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в порятунку дітей із дитячого садка біля якого впав вертоліт, брали участь навіть підлітки.

Також ми повідомляли про те, як зараз виглядає місце трагедії в Броварах.