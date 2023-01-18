Названо имя и.о. главы МВД после гибели Монастырского

После смерти главы МВД были задействованы необходимые протоколы, чтобы сохранить управляемость процессами

После гибели главы МВД Дениса Монастырского в трагической авиакатастрофе в Броварах его обязанности будет исполнять Игорь Клименко.

Так, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, правительство назначило Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел – главой Национальной полиции Украины. И возложило на него исполнение обязанностей министра внутренних дел.

"После обсуждения с Парламентом будет представлено назначение нового руководителя ведомства", — заявил Шмыгаль и добавил, что Министерство внутренних дел — одно из ключевых звеньев безопасности нашей страны, поэтому задействованы необходимые протоколы, чтобы сохранить управляемость всеми процессами.

Отметим, что по состоянию на 15:00 (18 января) число погибших в катастрофе в Броварах составляет 14 человек (среди них 1 ребёнок). Травмы получили 25 человек, 11 из которых — дети. Их госпитализировали в медицинские учреждения. Поисково-спасательные работы продолжаются.

В число погибших входит руководство МВД Украины, а именно, глава ведомства Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович.

О всём, что известно на данный момент по поводу трагедии можно прочитать в материале "Телеграфа".

Напомним, ранее мы писали о том, что в спасении детей из детского сада около которого упал вертолет, принимали участие даже подростки.

Также мы сообщали ор том, как сейчас выглядит место трагедии в Броварах.