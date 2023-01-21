У Києві прощаються з головою МВС Монастирським та іншими загиблими у катастрофі (фото, відео)

Кортеж із тілами загиблих вирушив від МВС до "Українського дому" на церемонію прощання

У Києві прощаються з головою МВС Денисом Монастирським та його колегами, які загинули під час аварії вертольера у Броварах 18 січня 2023 року. Церемонія прощання відбувається у Національному центрі "Український дім".

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов з місця подій. В "Українському домі" багато друзів, колег та родичів загиблих.

До будівлі МВС вже прибув кортеж із тілами загиблих. Колона автомобілей висунулась у бік Українського дому, де пройде сама церемонія.

Як повідомили у Нацполіції, офіційна частина церемонії прощання з керівництвом та співробітниками МВС України розпочнеться об 11:00. Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович загинули під час виконання службових обов'язків. Вертоліт із керівництвом МВС упав у Броварах 18 січня, на борту всього перебувало дев'ятеро людей і всі загинули.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що кількість жертв внаслідок авіакатастрофи в Броварах досягла 14 осіб, серед яких 1 дитина. Кілька людей загинули через те, що були поряд із дитсадком у момент катастрофи.