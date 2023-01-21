Сотни людей простились с 5-летней Миланой и ее мамой, которые погибли из-за падения вертолета в Броварах (видео)

Девченок, маму и дочь, похоронят в селе Новоукраинка на Черниговщине

В субботу, 21 января, в городе Бровары (Киевская область) в последний путь провожают погибших в жуткой авиакатастрофе, которая произошла 18 января — Елену Пономаренко и ее маленькую пятилетнюю дочь Милану. Женщина с ребенком погибли в результате внезапного падения вертолета на детский сад.

Щемящие кадры с церемонии прощания обнародовало местное издание "Трибуна".

Маленькая Милана с удовольствием ходила в садик и занималась гимнастикой. Ее мама Елена была заместителем главного бухгалтера в логистической компании. В тот трагический день оба отправились в учебное заведение, но домой уже не вернулись. Внезапная авиакатастрофа унесла жизни обоих.

Ребенок трагически погиб из-за падения самолета с руководителем МВД в Броварах

Проститься с погибшими пришли сотни небезразличных жителей города. Елену с Миланой похоронят в воскресенье в родном селе Новоукраинка (Черниговская область).

Напомним, что утром 18 января в Броварах потерпел крушение вертолет ГСЧС. Летательный аппарат внезапно упал на детский сад, после чего загорелся. На момент крушения на борту находились девять человек, среди которых и руководство МВД — министр Денис Монастырский, первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Киеве прощались с погибшим руководством МВД, на церемонию прощания с которыми приехал украинский президент Владимир Зеленский со своей супругой Еленой. Сдержать слез скорби на похоронах президентская пара не смогла.