Сотні людей попрощалися з 5-річною Міланою та її мамою, які загинули через падіння вертольота у Броварах (відео)

Дівчаток, маму і доцю, поховають у селі Новоукраїнка на Чернігівщині

У суботу, 21 січня, у місті Бровари (Київська область) в останню путь проводять загиблих у моторошній авіакатастрофі, котра сталася 18 січня — Олену Пономаренко і її маленьку п'ятирічну донечку Мілану. Жінка з дитиною загинули внаслідок раптового падіння вертольота на дитячий садок.

Щемливі кадри з церемонії прощання оприлюднило місцеве видання "Трибуна".

Маленька Мілана із задоволенням ходила до садочка і займалася гімнастикою. Її мама Олена була заступником головного бухгалтера у логістичній компанії. Того трагічного дня обидві вирушили до навчального закладу, але додому вже не повернулися. Раптова авіакатастрофа забрала життя обох.

Дитина трагічно загинула через падіння літака із керівництом МВС у Броварах

Попрощатися із загиблими прийшли сотні небайдужих мешканців міста. Олену з Міланою поховають у неділю в їх рідному селі Новоукраїнка (Чернігівська область).

Нагадаємо, що вранці 18 січня в Броварах зазнав аварії вертоліт ДСНС. Літальний апарат раптово впав на дитячий садок, після чого загорівся. На момент катастрофи на борту перебувало дев'ятеро осіб, серед яких і керівництво МВС — міністр Денис Монастирський, перший заступник Євген Єнін та держсекретар відомства Юрій Лубкович.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Києві прощалися із загиблим керівництвом МВС, на церемонію прощання з якими приїхав український президент Володимир Зеленський зі своєю дружиною Оленою. Стримати сліз скорботи на похороні президентська пара не змогла.