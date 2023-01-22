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Міноборони відреагувало на скандал з закупками продуктів для військових. Натякнули журналістам на проблеми із СБУ

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Забезпечення військових харчами дуже важливе, однак "пиляти" при цьому гроші з держбюджету суспільство не дозволить Новина оновлена 22 січня 2023, 11:39
Забезпечення військових харчами дуже важливе, однак "пиляти" при цьому гроші з держбюджету суспільство не дозволить. Фото Колаж "Телеграфу"

У Міноборони вже готуються до внутрішньої перевірки та розслідування

Міністерство оборони нарешті прокоментувало скандальні дані про угоду щодо закупівлі продуктів харчування для тилових частин ЗСУ на шалену суму 13,16 млрд грн. У відомстві переконані, що відомості, які відкрилися публіці завдяки роботі журналістів, "вводять в оману", а також мають "ознаки навмисних маніпуляцій". Наразі готується проведення перевірок та внутрішніх розслідувань, а також звернення до Служби безпеки України.

Таку заяву опублікувала пресслужба Міноборони 22 січня. Представники міністерства підкреслюють, що організація якісного харчування військових є одним із пріоритетів їхньої роботи, тож вони намагаються дотримуватися всіх необхідних нюансів.

"Відомості щодо змісту закупівель послуг харчування, які набули поширення в публічному просторі, розповсюджуються з ознаками навмисних маніпуляцій та вводять в оману", — йдеться у повідомленні.

Є у реакції Міноборони і непрозорий натяк журналістам ZN.UA, чий матеріал і став відправною точкою скандалу.

"Міноборони готує матеріали до Служби безпеки України з метою проведення розслідування щодо поширення завідомо неправдивих відомостей, які наносять шкоду інтересам оборони в особливий період", — підкреслюються у пресслужбі відомства.

Позицію міністерства щодо корупції називають "принципом нульової толерантності", а саму ситуацію обіцяють розглянути під час службової перевірки. Детальнішу інформацію, швидше за все, варто чекати у понеділок, 23 січня.

Також стало відомо, що міністр Олексій Резніков після появи публікації щодо скандальної "продуктової угоди" вже звернувся до очільника парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Олександра Завітневича. Було запропоновано провести засідання комітету, де обіцяють конкретно пояснити порядок і результати всіх закупівель для організації харчування ЗСУ у 2023 році. Зазначимо, що до заходу пропонують долучити представників Державного бюро розслідувань та Національного антикорупційного бюро України.

Цікаво, що попередня інформація щодо проведення засідання комітету з'явилася від народних депутатів і свідчила про те, що саме вони стали його ініціаторами. Початкове засідання має пройти у закритому режимі.

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#Скандал #Продукти #Міноборони #ЗСУ