Новий скандал: Міноборони купує їжу для тилових частин за завищеними цінами — документи

Контракт на організацію харчування у військових частинах шести областей коштує 13,16 млрд гривень

Забезпечення військовослужбовців усім необхідним, особливо в умовах повномасштабної війни, є одним із пріоритетних напрямків роботи держави. Регулярно до цього процесу долучаються і волонтери, однак більшість видатків лягли на плечі держбюджету. Міноборони — один із основних органів, який займається питаннями великих закупок, до яких окрім амуніції та зброї входять й інші видатки, зокрема харчування. Але не завжди це проходить гладко, адже знаходяться не зовсім чисті на руку люди, які прагнуть нажитися навіть на подібних речах.

Детальну увагу цьому питанню приділили журналісти видання ZN.UA, які отримали на руку контракт угоди, укладений Міноборони для забезпечення продуктами військових частин у шести областях. Мова йде про Полтавщину, Сумщину, Житомирщину, Чернігівщину, Черкащину та Київщину. Загальна вартість угоди — 13,16 млрд грн, що є величезним показником навіть в умовах "повномаштабки".

Якщо порівнювати ціни, зазначені у документі, із вартістю товарів у промисловій мережі "Сільпо" (роздрібні, а не оптові ціни — "Телеграф"), то виходить, що в більшості випадків різниця складає 2-3 рази.

Свіжий контракт Міноборони на 2023 рік

Так, за одне яйце в Міноборони визначили ціну в 17 гривень, коли в магазині його можна придбати в середньому за 7 грн. Кіло картоплі в "Сільпо" можна придбати за 8-9 грн, а в контракті її вартість чомусь дорівнює 22 грн. Куряче стегно чомусь пропонують закуповувати по 120 грн/кг, а не 80 грн/кг.

Порівняльна інфографіка цін

Навіть із урахуванням окремої статті договору про надання послуг харчування (30 млн грн, що складає 0,2%) загальна вартість контракту є дуже великою. При цьому в минулорічному контракті на забезпечення військових частин вже згаданих шести областей відхилення від ринкових цін не перевищувало 20%.

Контракт Міноборони на 2022 рік

Наприкінці 2022 року Міноборони уклало скандально дорогу угоду з ТОВ "Актив компані". Як з'ясували журналісти, ще у 2021-му цій фірмі податкова служба анулювала свідоцтво платника ПДВ. Це було пов'язано із ненаданням декларацій та відсутністю поставок. У 2019 році "Актив компані" потрапила до кримінального провадження через начебто подачу підробленого акту в тендер на поставку яловичини для пенітенціарних закладів Державної кримінально-виконавчої служби.

Наразі засновником та директором цієї компанії значиться Валерій Мелеш із Білої Церкви. Раніше ж її очолювала Тетяна Шеремет, колишня директорка ДП "Одеський військторг" держпідприємства Міноборони "Управління торгівлі Південного оперативного командування".

"Тобто "Актив компані", найшвидше, є "прокладкою", створеною професіоналами сфери постачання харчів для військових. Ця компанія вже мала дрібні держзамовлення у попередні роки, однак її зірка засяяла лише зараз, коли інформацію про закупівлі Міноборони повністю приховали у Prozorro", — пишуть журналісти ZN.UA.

Наразі й справді будь-які старі та нові тендери у Prozorro приховуються — начебто із міркувань безпеки, щоб росіяни не змогли отримувати дані.

Так виглядають тендери Міноборони

Водночас, виходить, що цим моментом користуються люди, які намагаються спеціально завищувати ціни на продукти для військових. Зрозуміло, що різниця буде покладена в чиюсь кишеню.

Нагадаємо, що подібна ситуація — не нова для нашого Міністерства оборони. Однак у 2009 році тодішнього очільника відомства Юрія Єханурова звільнили через завищення цін на закупівлі. Поки ж влада не реагує на наявну інформацію, а у Міноборони на інформаційний запит журналістів досі не відповіли.

Раніше "Телеграф" розповідав, що раніше волонтери стикнулися із проблемою в закупівлі озброєння для ЗСУ. При чому "палки в колеса" цьому процесу поставили саме представники Міністерства оборони.

Цю ситуацію детально розбирав навіть колишній нардеп Сергій Висоцький, підкреслюючи некоректність дій деяких чиновників щодо зміни законодавства.