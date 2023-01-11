"Волонтерський десант "Телеграфу". Юлія Забєліна: "На деокупованих територіях справжня катастрофа. Там потрібна наша допомога"

Потреба в допомозі зростає, тому всі охочі можуть доєднатись до зборів, аби наближати Перемогу разом

Велика війна затьмарила великий ювілей. Десять років тому, у 2012 році, з'явилось видання "Телеграф". Пройшовши непростий шлях, змінивши кілька власників та віддавши багато зусиль, ми стали в один ряд з лідерами ринку.

Втім, за нескінченним потоком новин, ми забуваємо ближче знайомити вас з тими, хто, власне, і є серцем та кров'ю "Телеграфу". Серією статей про наш "волонтерський десант" ми хочемо не стільки розповісти про свої здобутки, скільки закликати читачів "Телеграфу" доєднатись до наших зборів та наближати Перемогу разом.

Політична журналістка "Телеграфу" Юлія Забєліна майже з перших місяців повномасштабної війни займається допомогою цивільному населенню на деокупованих та прифронтових територіях.

В когорті перших наша колега побувала у звільненій Бучі та у Чернігові, де на власні очі побачила, що після себе залишив "рускій мір". Юлія особисто відвозила допомогу для звільненої Херсонщини, Харківщини та Харкова, Запорізької області, Миколаєва, Донецької області та Чернігівщини. За допомоги західних партнерів та друзів вдається забезпечувати людей елементарним — харчовими продуктами, "гігієною", ліками, а наразі ще й ліхтариками, свічками, теплими речами. Ситуація на звільнених територіях особливо важка.

Люди тижнями (а подекуди місяцями) знаходяться без світла, газу, тепла, води. В Херсоні їжу досі готують на багатті, у звільнених селищах Харківщини температура в оселях не піднімається вище 4-5 градусів. Попри допомогу західних партнерів, певні супутні потреби доводиться закривати власним коштом та за допомогою зборів, в яких, зокрема, брали участь і читачі "Телеграфу".

"Постійно великі потреби у гігієні, товарах для діток, адже з цим західні фонди допомагають менше. Вони бачать, що допомога йде з рук в руки, для них це важливо, адже вони вже зіштовхнулись з певними зловживаннями окремих посадових осіб в Україні. Парадоксально, але потік допомоги подекуди зменшується, а потреба в ній з кожним днем тільки зростає", — каже Юлія.

Також журналістка точково займається допомогою фронту. З останнього, разом з друзями передали нашій аеророзвідці планшет та металошукач. А нині збирає кошти для групи аеророзвідки з 113-ї бригади, яка працює у напрямках Кремінна та Бахмут на БпАК "ВАЛК-1" (долучитись можна за посиланням).

БпАК "ВАЛК-1" — тактичний безпілотний авіаційний роботизований комплекс, який має великі переваги для розвідки у порівнянні з відомими Mavic 3, особливо в умовах низьких температур.

Якщо бажаєте допомогти, то це можна зробити за реквізитами: 4731 2196 4871 5484.

Або написати Юлії особисто.