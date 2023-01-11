Война — день 322: угрожающая ситуация в Соледаре, обстрелы городов продолжаются

Оперативно о главном 11 января

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 322 дня. Оккупанты продолжаются обстреливать различные города Украины ракетами и дронами-камикадзе, а где достают — артиллерией. Крайне непростая ситуация сложилась в районе города Соледар, где противник взял населенный пункт в полукольцо и более того — взял трассу на Бахмут под огневой контроль.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 11 января, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 Пакистан намерен отправить в Украину 159 контейнеров с боеприпасами. The Economic Times пишет, что в них будут 155-мм снаряды, метательные заряды М4А2, М82 и взрыватели PDM. В обмен Украина обязуется помочь с ремонтом вертолетов Ми-17 и танков Т-80УД

00:00 Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Швейцария накладывает вето на отправку в Украину определенной военной помощи как страна-производитель.

О происходившем 8 января читайте в материале: Война — день 319: тяжелые бои на Донбассе и обстрелы мирных городов

Информация за 9 января доступна в сводке: Война — день 320: оккупанты штурмуют Бахмут и Соледар и готовятся к новым наступлениям

С данными за 10 января можно ознакомиться в трансляции: Война — день 321: оккупанты пытаются захватить Соледар и обстреливают мирные города