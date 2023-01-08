Война — день 319: тяжелые бои на Донбассе и обстрелы мирных городов

Оперативно о главном 8 января

Полномасштабное российское вторжение продолжается 319 дней. Оккупанты предпринимают многочисленные попытки наступать на Донбассе, сфокусировав усилия на городах возле Бахмута, включая Соледар, однако украинские защитники стойко держат оборону. Оккупанты также продолжают давить на Луганщине, где бои идут возле Сватово и Кременной, а также проводят операции на островах возле Херсона.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 8 января, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Оккупанты продолжают обстреливать украинские города. В частности глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил ракетный удар по Мерефе из-за которого есть по меньшей мере один пострадавший. Также зафиксированы прилеты по окрестностям Запорожья.

Информация за 5 января доступна в сводке: Война — день 316: ВСУ уничтожают склады оккупантов, а россияне готовятся к новому ракетному удару

С данными за 6 января можно ознакомиться в трансляции: Война — день 317: оккупанты обещают "рождественскую тишину", но ВСУ готовы ко всему

О происходившем 7 января читайте в материале: Война — день 318: россияне активировались на Запорожье и отправляют ДРГ к Херсону