Война — день 318: россияне активировались на Запорожье и отправляют ДРГ к Херсону

Оперативно о главном 7 января

Полномасштабное российское вторжение в Украину длится 318 дней. Оккупационные войска пришли в движение на Запорожском направлении, чтобы отвлечь внимание от Бахмута, где, как и прежде, идут наиболее ожесточенные бои. Кроме того фиксируется повышение активности вражеских ДРГ на островах возле Херсона. В свою очередь страны Запада продолжают поддерживать Украину и готовятся к поставкам более тяжелой техники, которая значительно усилит возможности ВСУ.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 7 января, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Финляндия рассматривает возможность передачи Украине танков Leopard 2. По словам представителя Комитета по вопросам обороны Антти Хаккянена, его страна должна передать танки ВСУ, если такая практика будет практиковаться другими странами.

О происходившем 4 января читайте в материале: Война — день 315: россияне обстреливают мирные города и "по своим трупам" наступают на Бахмут

Информация за 5 января доступна в сводке: Война — день 316: ВСУ уничтожают склады оккупантов, а россияне готовятся к новому ракетному удару

С данными за 3 января можно ознакомиться в трансляции: Война — день 317: оккупанты обещают "рождественскую тишину", но ВСУ готовы ко всему