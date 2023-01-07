Один удар – 150 оккупантов: ВСУ успешно отработали по локации врага на Запорожье

Предварительно известно о более чем полутора сотнях уничтоженных оккупантов

Вооруженные силы Украины нанесли очередной успешный удар по селу Пологи, что в Запорожской области. Именно эту локацию россияне предпочли для себя как хорошее местоположение, однако его оперативно разыскали разведчики украинского подразделения ССО "Бандерлоги". Среди "демилитаризованных" оккупантов были и офицеры.

Этой хорошей новостью в субботу, 7 января, поделился Telegram-канал "Риа-Мелитополь", отметив, что в одном из здешних построек, куда украинские военные нанесли удар, находилось около 150 российских оккупантов. Среди них и 10 офицеров армии рф.

"Ночью 4 января артиллерия ВСУ отправила на тот свет р*шистов. Место пролетов предатели полицейские оцепили. К месту разрушенного здания мчались скорые, а также "труповозки. Итак, подарок р*ашистам к Рождеству удался! Ждем дальнейших хороших новостей! Спасибо разведчикам ССО и артиллерии ВСУ!", — говорится в тексте публикации.

Также отмечается, что в последнее время враг несет серьезные потери именно в Пологах. Кроме того, крайне тяжелая ситуация у оккупантов наблюдается и в соседнем Токмаке.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января, Вооруженные силы Украины устроили "хлопок" в Белгородской области, Омске и Ростове.