На Западе оценили потери россии в 250 тысяч военных: о чем речь

ВСУ ликвидировали около 250 тысяч российских солдат. Во Франции не верят в возмодные переговоры Украины с россией

По данным командующего военной миссией ЕС адмирала Эрве Блежана в Украине убито минимум 60 тысяч российских солдат. В то время как по данным Генштаба ВСУ потери российской армии перевалили за сотню еще в декабре 2022 года.

Эрве Блежан опубликовал доклад для парламента Франции касательно войны в Украине, который был сделан еще в ноябре, сказано на сайте Национальной ассамблеи Франции.

Согласно данным, иностранные военные оценивают потери россиян в Украине минимум в 60 тысяч солдат. В три раза больше, то есть около 180-200 тысяч, получили ранения.

"Это означает, что около 250 тысяч российских военных сейчас неспособны к ведению боя", — сказано в документе.

\Что касается вооружения, то россия лишилась в Украине 60% танкового арсенала и 70% от всего запаса ракет, которыми можно поражать наземные цели. В связи с этим россияне вынуждены пользоваться зенитными ракетами, у которых есть проблемы с точностью. Кроме того, страна-агрессор рассчитывает на поставки оборудования из КНДР или Ирана.

Также адмирал отметил, что на весну россияне запланировали "кровавое наступление", которого Украина может избежать, сев за стол переговоров. Но во Франции не верят в то, что Украина на это согласится. Эрве Блежан предположил, что для успешного противостояния Украине нужно три новых корпуса по 75 тысяч солдат.

"Более чем когда-либо это война на истощение, и украинцам нужна наша поддержка в восстановлении их жизненных сил, ремонте или замене их оружия и поврежденного или уничтоженного оборудования. А также Украине нужно иметь возможность продолжить восстановление присоединенных территорий", — сказано в отчете.

Евросоюз выделил Украине помощи в размере 0,05% своего ВВП, в то время как США выделили 0,07% своего ВВП. Поэтому, считает адмирал, утверждать, что США помогают Укриане больше, чем Европа — неправильно.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, в Великобритании озвучили свою цифру потерь россиян в Украине. ВСУ смогли вывести из строя 4,5 тысячи боевых машин и ранить 100 тысяч солдат противника.