На Заході оцінили втрати росії у 250 тисяч військових: про що йдеться

ЗСУ ліквідували приблизно 250 тисяч російських солдатів. У Франції не вірять у можливі переговори України з росією

За даними командувача військової місії ЄС, адмірала Ерве Блежана в Україні вбито щонайменше 60 тисяч російських солдатів. У той час як за даними Генштабу ЗСУ, втрати російської армії перевалили за сотню ще в грудні 2022 року.

Ерве Блежан опублікував доповідь для парламенту Франції щодо війни в Україні, яку було зроблено ще в листопаді, сказано на сайті Національної асамблеї Франції.

За даними, іноземні військові оцінюють втрати росіян в Україні щонайменше у 60 тисяч солдатів. Утричі більше, тобто близько 180-200 тисяч, отримали поранення.

"Це означає, що близько 250 тисяч російських військових зараз нездатні до ведення бою", — йдеться у документі.

Що стосується озброєння, то росія втратила в Україні 60% танкового арсеналу та 70% від усього запасу ракет, якими можна вражати наземні цілі. У зв’язку з цим росіяни змушені користуватися зенітними ракетами, які мають проблеми з точністю. Крім того, країна-агресор розраховує на постачання обладнання з КНДР чи Ірану.

Також адмірал зазначив, що на весну росіяни запланували "кривавий наступ", якого Україна може уникнути, сівши за стіл переговорів. Але у Франції не вірять у те, що Україна на це погодиться. Ерве Блежан припустив, що для успішного протистояння Україні потрібно три нові корпуси по 75 тисяч солдатів.

"Більше ніж будь-коли це війна на виснаження, і українцям потрібна наша підтримка у відновленні їхніх життєвих сил, ремонті або заміні їхньої зброї та пошкодженого або знищеного обладнання. А також Україні потрібно мати можливість продовжити відновлення приєднаних територій", — сказано у звіті.

Євросоюз надав Україні допомоги у розмірі 0,05% свого ВВП, тоді як США виділили 0,07% свого ВВП. Тому, вважає адмірал, стверджувати, що США допомагають Україні більше, ніж Європа — неправильно.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Великій Британії озвучили свою цифру втрат росіян в Україні. ЗСУ змогли вивести з ладу 4,5 тисяч бойових машин і поранити 100 тисяч солдатів супротивника.