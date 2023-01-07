Где в Крыму раздавались взрывы и какую помощь Киеву готовят США: топ новостей, которые вы могли проспать

Собрали часть важных новостей, состоявшихся в Украине и мире

В ночь с 6 на 7 января часть православных христиан празднуют Рождество (по юлианскому календарю). Однако даже столь светлый праздник не остановил кровопролитие на полях русско-украинской войны или течение других событий во всем мире. Принимаются важные решения, подписываются необходимые документы, люди заключают серьезные договоренности…

Чтобы вы ничего не пропустили за то время, пока спали, "Телеграф" собрал краткую сводку из новостей, которые случились этой ночью. Часть из них будет касаться нашего государства, а часть затронет событийную повестку других стран.

"Хлопок" в Севастополе

По сообщению главного гауляйтера Севастополя михаила развожаева, около двух часов ночи россияне вроде бы сбили над Северным молом беспилотник. Ставленник российских властей обвинил в этом инциденте ВСУ, заявив, что даже "светлый праздник Рождества" якобы не остановил попыток атаковать Крым. К слову, согласно свидетельствам очевидцев, в городе действительно было достаточно громко.

"Перемирие" не было

Все призывы со стороны путина о прекращении огня не имели ничего общего с реальными действиями оккупантов. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, обстрелы как звучали после 12:00 6 января, так и звучат дальше. Чиновник убежден, что главная цель Москвы с просьбой к миру была основана на потребности операционной паузы. Также отказ Украины от перемирия роспропаганда может использовать теперь для осквернения образа украинцев.

Оружие близится!

Министр обороны Алексей Резников похвастался очередными итогами разговора с главой Пентагона Ллойдом Остином. Чиновник подчеркнул, что Украина и США уже работают над результатами следующего "Рамштайна", который будет включать в себя очередной пакет военной помощи для ВСУ. Общая его стоимость – около 3 млрд долларов.

Также следует добавить, что, по информации CNN, уже в январе 2023 года украинские военнослужащие начнут обучение использованию ракетных систем Patriot. Напомним, что получение первой батареи такого оружия было подтверждено во время визита Владимира Зеленского в США.

На Донбассе возможно новое наступление

После Рождества 7 января российские оккупанты способны попытаться пойти в наступление в Донецкой области. По словам полковника ВСУ в запасе, военного эксперта Романа Свитана, вероятнее всего это может произойти в нескольких направлениях: к югу от Донецка до Мариуполя; от Мариуполя до Гуляйполя; под Угледаром.

В гордом одиночестве

Очень печальный российский диктатор владимир путин побывал на рождественском богослужении в одном из храмов Москвы. Вид у него был отнюдь не праздничный, а скорее подавленный.

Реформа церковных праздников

Предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский Епифаний убежден, что благодаря нынешнему запросу общества реформа церковного календаря в Украине ускорилась. Священнослужитель говорит, что некоторые приходы, которые захотят перейти на григорианский календарь, получат такую возможность в ближайшее время.

Что же происходит в Украине на 318-й день войны можно узнать из нашего текстового онлайна: Война — день 318: россияне активизировались на Запорожье и отправляют ДРГ в Херсон