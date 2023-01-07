В США избрали спикера нижней Палаты Конгресса: что он говорил об Украине

Маккарти выступает за тщательный контроль расходов США

В США наконец избрали замену Нэнси Пелоси — с пятнадцатой попытки избрания новым спикером нижней палаты Конгресса стал республиканец Кевин Маккарти. Так долго не избирали спикера в последние 164 года.

Согласно данным CNN, избрание республиканца означает, что эта партия возглавила Палату представителей. Президент США Джо Байден уже поздравил Маккарти с избранием и заявил, что "готов работать с республиканцами и избиратели ясно дали понять, что они ожидают, что республиканцы также будут готовы работать со мной". В своей первой речи спикер Кевин Маккарти заявил, что будет стремиться к выигрышу экономической конкуренции с Китаем и за возвращение рабочих мест в США.

Что известно про Кевина Маккарти

Родился в 1965 в Калифорнии. Стал представителем именно от этого штата с 2007 года. Долгое время поддерживал экс-президента Дональда Трампа против действующего президента США Джо Байдена. В качестве спикера он, кроме прочего, будет решать, какие законопроекты выносятся на голосование.

Маккарти и Украина

Именно украинский вопрос стал одним из камней преткновения в выборах Маккарти на пост спикера. Маккарти проголосовал за выделение последнего пакета помощи Украине, хотя ранее заявлял, что республиканцы не предоставят Украине "карт-бланш".

Позже он заявил, что не планирует отказываться от помощи Украине и просто призывает к усилению надзора за любыми федеральными деньгами. Также ранее сообщалось о сделке на которую пошел Маккарти ради избрания — ограничения дискреционных расходов на уровне 2022 года, что может привести к урезанию военного бюджета. Иностранные дипломаты опасаются переговоров с новым спикером об будущей поддержке Украины со стороны США. Отмечается, что многие противники Маккарти были одновременно и противниками выделения помощи Украине.

Ранее "Телеграф" рассказывал про наибольший пакет помощи от США — в него войдут тысячи снарядов, ракеты, техника. Сумма помощи около 3 млрд долларов США.