У США обрали спікера нижньої Палати Конгресу: що він говорив про Україну

Маккарті виступає за ретельний контроль витрат США

У США нарешті обрали заміну Ненсі Пелосі — із п’ятнадцятої спроби обрання новим спікером нижньої палати Конгресу став республіканець Кевін Маккарті. Так довго не обирали спікера за останні 164 роки.

За даними CNN, обрання республіканця означає, що ця партія очолила Палату представників. Президент США Джо Байден вже привітав Маккарті з обранням і заявив, що "готовий працювати з республіканцями та виборці ясно дали зрозуміти, що вони очікують, що республіканці також будуть готові працювати зі мною". У своїй першій промові спікер Кевін Маккарті заявив, що прагнутиме виграшу економічної конкуренції з Китаєм і за повернення робочих місць у США.

Що відомо про Кевіна Маккарті

Народився 1965 року в Каліфорнії. Став представником саме цього штату з 2007 року. Довгий час підтримував експрезидента Дональда Трампа проти чинного президента США Джо Байдена. Як спікера він, крім іншого, вирішуватиме, які законопроєкти виносяться на голосування.

Маккарті та Україна

Саме українське питання стало одним із каменів спотикання у виборах Маккарті на посаду спікера. Маккарті проголосував за виділення останнього пакету допомоги Україні, хоча раніше заявляв, що республіканці не нададуть Україні "карт-бланш".

Пізніше він заявив, що не планує відмовлятися від допомоги Україні та просто закликає до посилення нагляду за будь-якими федеральними грошима. Також раніше повідомлялося про угоду, на яку пішов Маккарті заради обрання — обмеження дискреційних витрат на рівні 2022 року, що може призвести до урізання військового бюджету. Іноземні дипломати побоюються переговорів із новим спікером щодо майбутньої підтримки України з боку США. Зазначається, що багато противників Маккарті були одночасно і противниками надання допомоги Україні.

Раніше "Телеграф" розповідав про найбільший пакет допомоги від США — до нього увійдуть тисячі снарядів, ракети, техніка. Сума допомоги близько 3 млрд доларів США.