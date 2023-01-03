Вперше за сторіччя: кандидат на пост спікера нижньої палати Конгресу США не набрав потрібних голосів

Голосування за спікера нижньої палати Конгресу США продовжиться доти, доки не набереться потрібна кількість голосів

Кандидат на посаду спікера нижньої палати Конгресу США Кевін Маккарті не набрав потрібної кількості голосів. Це сталося вперше за 100 років.

Як пише The New York Times, лідер республіканців не зміг заручитися підтримкою однопартійців.

57-річний Кевін Маккарті набрав лише 203 голоси із необхідних 218. Представник від демократів Хакім Джефріс зумів набрати 212 голосів. Але так як демократів меншість у нижній палаті Конгресу, кандидатура Джефріса відіграє символічну роль.

Республіканці раніше погрожували виступити проти Маккарті на голосуванні та дотрималися своєї обіцянки. Те, що в республіканській партії є своя внутрішня опозиція, говорить про серйозні розбіжності між її членами, що може загрожувати втратою контролю над більшістю її представників.

Як пише CNN, Маккарті, схоже, зазнав поразки в історичному другому голосуванні за пост спікера Палати представників. Відповідно до законодавчих норм, голосування за Кевіна Маккарті продовжиться доти, доки він не набере 218 голосів або менше, якщо члени нижньої палати відмовляться від своїх голосів. Зазначається, що такий інцидент стався в Конгресі вперше з 1923 року — тоді законодавці погодилися переобрати Фредеріка Джіллета, республіканця з Массачусетсу, аж у дев’ятому турі голосування.

Повідомляється, що голоси у Маккарті забрав інший кандидат від партії республіканців Енді Біггс, який представляє вкрай праве трампістське крило партії в Конгресі. За нього проголосували 10 представників, ще дев’ять із них не дали голосу жодному кандидату.

Член палати представників Метт Гетц призначив члена палати представників Джима Джордана спікером Палати представників. Джордан, прагнучи продемонструвати єдність, раніше висунув кандидатуру Маккарті перед другим туром голосування.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що вибори в США закінчилися краще, ніж очікували в Україні та Білому домі. Демократам вдалося утримати більшість у Сенаті, а ось у Конгресі місця розділилися з невеликим відривом: 222 голоси проти 213 на користь республіканців.