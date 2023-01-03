Впервые за столетие: кандидат на пост спикера нижней палаты Конгресса США не набрал нужные голоса

Голосование за спикера нижней палаты Конгресса США продолжится до тех пор, пока не наберется нужное количество голосов

Кандидат на пост спикера нижней палаты Конгресса США Кевин Маккарти не набрал нужного количества голосов. Это произошло впервые за 100 лет.

Как пишет The New York Times, лидер республиканцев не смог заручиться поддержкой однопартийцев.

57-летний Кевин Маккарти набрал только 203 голоса из необходимых 218. Представитель от демократов Хаким Джеффрис сумел набрать 212 голосов. Но так как демократов меньшинство в нижней палате Конгресса, кандидатура Джеффриса играет символическую роль.

Республиканцы ранее угрожали выступить против Маккарти на голосовании и сдержали свое обещание. То, что в республиканской партии есть своя внутренняя оппозиция говорит о серьезных разногласиях между ее членами, что может грозить потерей контроля над большинством ее представителей.

Как пишет CNN, Маккарти, похоже, потерпел поражение в историческом втором голосовании за пост спикера Палаты представителей. Согласно законодательным нормам, голосование за Кевина Маккарти продолжится до тех пор, пока он не наберет 218 голосов или меньше, если члены нижней палаты откажутся от своих голосов. Отмечается, что такой инцидент произошел в Конгрессе впервые с 1923 года — тогда законодатели согласились переизбрать Фредерика Джиллета, республиканца из Массачусетса, аж в девятом туре голосования.

Сообщается, что голоса у Маккарти забрал другой кандидат от партии республиканцев Энди Биггс, который представляет крайне правое, трампистское крыло партии в Конгрессе. За него проголосовали 10 представителей, еще девять из них не дали голоса ни одному кандидату.

Член палаты представителей Мэтт Гетц назначил члена палаты представителей Джима Джордана спикером Палаты представителей. Джордан, стремясь продемонстрировать единство, ранее выдвинул кандидатуру Маккарти перед вторым туром голосования.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что выборы в США закончились лучше, чем ожидали в Украине и Белом доме. Демократам удалось удержать большинство в Сенате, а вот в Конгрессе места разделились с небольшим отрывом: 222 голоса против 213 в пользу республиканцев.