Станет ли возвращение Крыма в Украину политическим крахом путина: эксперт дал неожиданный ответ

Деоккупация Крыма почему Путин сможет ее пережить, объяснил Евгений Магда.

Политический эксперт Евгений Магда, пояснивший ранее, что стоит за заявлениями Запада о необходимости переговоров Украины с россией, уверен: Крым непременно вернется под контроль Украины, но это не станет для владимира путина тем политическим крахом, на который все мы надеемся.

Свою позицию политолог изложил в комментарии "Телеграфу".

"путин — достаточно устойчивый к испытаниям человек, поэтому даже потеря Крыма не станет для него "смертельным" сценарием. В этом случае российская пропаганда просто сделает крутой разворот и начнет продвигать нарративы, будто все это дело рук НАТО. Все сегодняшние заявления американских генералов о Крым будут использованы в пользу этого тезиса.После многочисленных поражений россии в Украине кремлевские пропагандисты уже начали подготовку населения к данному сценарию — ни один их спич не обходится без упоминания противостояния рф и НАТО, ведь Россия не может позволить себе признать, что она проиграет Украине ", – считает Евгений Магда.

Кроме того, политолог обращает внимание на еще один важный фактор: освобождение полуострова, вероятно, может вызвать сопротивление части местного населения, которое с 2014 года подвергалось агрессивной российской пропаганде и с недоверием относится к украинской власти, армии и гражданам в целом.

В то же время эксперт уверен, что пророссийские настроения жителей полуострова не могут являться поводом для отказа от деоккупации этой территории.

"Это не проблема Украины, а повод задуматься для тех, кто не готов мириться с действующим законодательством Украины или полученным статус-кво. После освобождения полуострова там будут действовать те же законы, что и на других территориях Украины. Сипатизация россии не является преступлением, однако если кто-то из жителей Крыма захочет выйти на улицу с триколором или другой российской символикой, ему придется переехать в рф или те государственные образования, которые возникнут на ее месте, или отвечать перед украинским судом», — отмечает Евгений Магда.

Напомним, что экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что Крым будет деоккупирован до конца лета 2023 года.