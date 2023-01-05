Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда специально для "Телеграфа" объяснил, что стоит за заявлениями Запада о переговорах Украины с россией

Тема мирных переговоров Украины с россией вновь актуализировалась. Президент Франции Эммануэль Макрон периодически выступает с заявлениями о неких гарантиях безопасности для рф.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов уверяет, что "человек по фамилии Козак" (речь, вероятно, о замглавы администрации президента рф, бывшем кураторе кремля по вопросам Украины Дмитрии Козаке) проводит встречи с некими европейскими деятелями, надеясь принудить Киев к подписанию своеобразного "Минска-3".

Но для меня абсолютно очевидно, что предусловием для проведения переговоров должна быть ситуация, критичная для одной из сторон войны. И тут позиции Украины более сильны, нежели у россии. Нас поддерживает коалиция "Рамштайн" (страны НАТО + их партнеры), а у рф практически нет открытых союзников. Есть разве что те, кто пользуется ситуацией, чтоб ее "подоить".

При этом рассчитывать на то, что путин вдруг станет "белым и пушистым" и пойдет на переговоры с Украиной на справедливых условиях – не стоит.

Ну, а то, что некоторые представители западной элиты говорят о необходимости договариваться, связано с тем, что переговорный процесс, как и культура диалога, это элемент западной политической культуры.

Тот же Израиль представители Запада периодически пытаются привлечь к переговорам с палестинцами. Хоть он уже, как мне кажется, всех приучил к тому, что будет действовать так, как считает нужным в рамках своей безопасности.

Вот и Украина должна, прежде всего, выступать единым голосом. Касательно переговоров и любого другого вопроса, затрагивающего нашу безопасность и суверенитет.