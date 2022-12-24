Аналитик объяснила, почему на Западе и Украине по-разному видят окончание войны с россией

У Западной и Восточной Европы разное прошлое, которое влияет на разницу во взглядах на будущее и окончание войны в Украине

Россия неоднократно меняла цели войны в Украине, заявляя, сначала что хочет демилитаризировать нашу страну, а позже — что хочет не допустить соседства с НАТО. На днях владимир путин заявил, что он стремится защитить украинский народ, выпуская на него десятки ракет ежедневно. Вместе с тем, страна-агрессор не понимает, почему Украина не готова на мирные переговоры.

Аналитик и старший научный сотрудник европейского Центра Карнеги Джуди Демпси объяснила, почему на востоке и западе Европы по-разному видят окончание войны в Украине, передает "НВ".

После визита Владимира Зеленского в США пресс-секретарь владимир путина дмитрий песков заявил, что не услышал в речи Владимира Зеленского готовности прислушиваться к озабоченностям россии.

По мнению Джуди Демпси, россия на самом деле преследует единственную цель в этой войне — уничтожить украинское государство и украинскую нацию.

"Война россии против Украины ведется не за то, чтобы помешать Киеву вступить в НАТО, используемое президентом россии владимиром путиным как оправдание для вторжения. Речь также не идет о борьбе с нацизмом (еще одно оправдание). Речь идет, как недавно написала политолог Гвендолин Сасс, об "уничтожении украинского государства и украинской нации", — заявила аналитик.

В Европе не все страны на 11-ом месяце войны поняли и осознали это, отметила она. Вместе с тем эта вооруженная агрессия вскрыла важные расколы внутри Евросоюза. И от того, как с ними справятся, будет зависеть будущая безопасность всей Европы.

Аналитик говорит, что ЕС — это мягкая сила с идеологией и дальше оставаться проектом мира. Кроме того, "газовые отношения", которые связывают Германию и россию используются последней для ослабления и раскола Евросоюза. Европейцы сейчас платят за газ бешенные суммы. И чтобы наладить закупки сжиженного природного газа в США, Катаре и других странах ЕС понадобилось много усилий.

Германия, к слову, до сих пор стремится к тому, чтобы вернутся к довоенному ходу вещей, отбрасывая экономические и другие последствия войны. Это вторая после "мягкости" проблема Европы.

"Несмотря на то, что россия продолжает разрушать Украину, и канцлер Олаф Шольц и части его Социал-демократической партии, и бизнес-лобби стремятся к положению, которое существовало до войны. Вот здесь кроется вторая трещина, связанная с разным историческим опытом государств-членов ЕС и восприятием возникающей в результате этого угрозы", — добавила Джуди Демпси.

Страны восточной Европы совместно с НАТО видят безопасное будущее в полном разгроме россии и победе Украины, как, собственно, и наша страна. В то время как западные страны, в том числе Германия и Франция, лелеют надежды на то, что россия все же будет в тех или иных формах участвовать в жизни ЕС.

Отсюда и объяснение тому, что европейцы востока хотят, чтобы НАТО больше защищало Украину и давало ей оружие. Эти страны до сих пор помнят коммунистическое прошлое, в то время как западная Европа всегда была "привилегированным" оплотом свободы, демократии и стабильности.

"Их собственный исторический и культурный опыт жизни в советской коммунистической системе играет важную роль в том, как они видят борьбу Украины за независимость и суверенитет", — добавила аналитик.

По словам Джуди Демпси, эти трещины не смогут разобщить Евросоюз, но породят и усилят неприязнь между Западной и Восточной Европой. Но в случае, если обе стороны осознают свой разный исторический опыт и свое восприятие угроз, безопасности и россии, проблем можно избежать.

"Война россии против Украины должна стать катализатором для того, чтобы европейцы поняли, почему их разный исторический опыт так важен и как они могут сформировать будущие договоренности по безопасности на континенте", — резюмировала Аналитик и старший научный сотрудник европейского Центра Карнеги.

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