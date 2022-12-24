Аналітик пояснила, чому на Заході та Україні по-різному бачать закінчення війни з росією

Західна та Східна Європа має різне минуле, яке впливає на різницю у поглядах на майбутнє та закінчення війни в Україні.

Росія неодноразово змінювала цілі війни в Україні, заявляючи спочатку що хоче демілітаризувати нашу країну, а пізніше — що хоче не допустити сусідства з НАТО. Днями володимир путін заявив, що він прагне захистити український народ, випускаючи на нього десятки ракет щодня. Водночас країна-агресор не розуміє, чому Україна не готова до мирних переговорів.

Аналітик та старший науковий співробітник європейського Центру Карнегі Джуді Демпсі пояснила, чому на сході та заході Європи по-різному бачать закінчення війни в Україні, передає "НВ".

Після візиту Володимира Зеленського до США прес-секретар володимир путіна дмитро пєсков заявив, що не почув у промові Володимира Зеленського готовності прислухатися до занепокоєнь росії.

На думку Джуді Демпсі, росія насправді має єдину мету в цій війні — знищити українську державу та українську націю.

"Війна росії проти України ведеться не за те, щоб перешкодити Києву вступити до НАТО, яке президентом росії володимиром путін використовує як виправдання для вторгнення. Йдеться також не про боротьбу з нацизмом (ще одне виправдання). Йдеться, як нещодавно написала політолог Гвендолін Сасс, про "знищення української держави та української нації", — заявила аналітик.

У Європі не всі країни на 11-му місяці війни зрозуміли і усвідомили це, зазначила вона. Водночас, ця збройна агресія розкрила важливі розколи всередині Євросоюзу. І від того, як з ними впораються, залежатиме майбутня безпека усієї Європи.

Аналітик каже, що ЄС — це м’яка сила з ідеологією і надалі залишатись проектом миру. Крім того, "газові відносини", які пов’язують Німеччину та росію, використовуються останньою для ослаблення та розколу Євросоюзу. Європейці зараз платять за газ шалені суми. І щоб налагодити закупівлі зрідженого природного газу у США, Катарі та інших країнах, ЄС знадобилося багато зусиль.

Німеччина, до речі, досі прагне повернення до довоєнного ходу речей, відкидаючи економічні та інші наслідки війни. Це друга після "м’якості" проблема Європи.

"Незважаючи на те, що росія продовжує руйнувати Україну, і канцлер Олаф Шольц і частини його Соціал-демократичної партії, і бізнес-лобі прагнуть становища, яке існувало до війни. Ось тут криється друга тріщина, пов’язана з різним історичним досвідом держав-членів ЄС і сприйняття загрози, що виникає внаслідок цього", — додала Джуді Демпсі.

Країни східної Європи спільно з НАТО бачать безпечне майбутнє у повному розгромі росії та перемозі України, як, власне, і наша країна. У той час як західні країни, у тому числі Німеччина та Франція, плекають надії на те, що росія все ж таки буде в тих чи інших формах брати участь у житті ЄС.

Звідси й пояснення, що європейці сходу хочуть, щоб НАТО більше захищало Україну і давало їй зброю. Ці країни досі пам’ятають комуністичне минуле, тоді як західна Європа завжди була "привілейованим" оплотом свободи, демократії та стабільності.

"Їхній власний історичний та культурний досвід життя у радянській комуністичній системі відіграє важливу роль у тому, як вони бачать боротьбу України за незалежність та суверенітет", — додала аналітик.

За словами Джуді Демпсі, ці тріщини не зможуть роз’єднати Євросоюз, але породять і посилять ворожість між Західною та Східною Європою. Але якщо обидві сторони усвідомлять свій різний історичний досвід і своє сприйняття загроз, безпеки та росії, проблем можна уникнути.

"Війна росії проти України має стати каталізатором для того, щоб європейці зрозуміли, чому їхній різний історичний досвід такий важливий і як вони можуть сформувати майбутні домовленості з безпеки на континенті", — резюмувала Аналітик і старший науковий співробітник європейського Центру Карнегі.

Раніше ми розповідали про те, чи наважиться росія на новий наступ на Україну. Олексій Арестович зробив дивовижний прогноз.