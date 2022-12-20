Переговоры маловероятны: генсек ООН спрогнозировал, когда закончится война россии против Украины

Генсек ООН убежден, что мирных переговоров в ближайшее время не будет

Мирные переговоры между Украиной и россией в ближайшее время невозможны, однако есть надежда, что война завершится в 2023 году.

Как информирует AFP, об этом рассказал генсек ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции в Нью-Йорке по годовым итогам деятельности организации.

"Я не настроен оптимистично относительно возможности эффективных мирных переговоров в ближайшем будущем", — сказал он.

По его словам, военное противостояние будет продолжаться, однако он надеется на то, что в 2023 году война может закончиться. Он считает, что это произойдет из-за "последствий" для украинского народа, российского общества и мировой экономики, которая страдает от высоких цен на энергоносители и продукты питания.

По его словам, все эти факторы являются для ООН причинами приложить максимум усилий, чтобы война закончилась до конца следующего года.

Как сообщалось ранее, глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов накануне выразил убеждение, что война будет закончена до лета 2023 года.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что весьма оптимистично смотрит на прогноз Буданова, хотя и хотел бы, чтобы все закончилось раньше.