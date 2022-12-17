Условие переговоров с рф, помощь США и слухи о масштабном наступлении: новости, которые вы могли проспать

Собрали новости, которые вы могли пропустить

На утро субботы, 17 декабря, Украина приходит в себя после массированной ракетной атаки россии, однако есть утешительные известия.

"Телеграф" собрал коротко главные новости вечера и ночи, которые могли пройти мимо вас.

Условие переговоров с рф

Украина может говорить с россией, но этот процесс должен быть на основе уважения, пока же нет предмета для разговора.

"Все, что нас интересует, — это освобождение наших собственных земель, после чего нам придется говорить с россией, готовой уважать своего собеседника и возвращать то, что нам положено. Именно с такой россией я готов вести переговоры", — подчеркнул президент Владимир Зеленский.

Слухи о большом наступлении рф

Экс-командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Годжес считает преувеличением разговоры о возможном большом наступлении россии в феврале, однако такие слухи могут информационно помогать врагу.

"Я сомневаюсь, что россия может собрать силы такого размера за такой промежуток времени, по крайней мере, хоть какого-то качества. Последняя частичная мобилизация была полная херня", — пишет он.

Мощная поддержка США

США намерены увеличивать количество украинских военнослужащих, которых они учат ежемесячно, — зима будет очень динамичной и повышение боеспособности ВСУ будет происходить в режиме "высокой срочности", — говорит заместитель помощника министра обороны США по вопросам россии, Украины и Евразии Лора Купер.

Кроме того, США обещают предоставлять оборудование для скорейшего восстановления объектов энергетики Украины после российских ракетных ударов, рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

А советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что администрация президента США Джо Байдена обратилась в Конгресс США по предоставлению Украине дополнительных почти 38 млрд долларов.

Цель поездки путина к лукашенко

Президент рф владимир путин во время поездки в Минск будет давить на лукашенко, чтобы усилить информационную операцию по возможному наступлению из Беларуси, — так считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Эксперты продолжают оценивать вероятность российского вторжения в Украину с территории Беларуси как низкую, но возможную.

Трагедия в Херсонской области

Еще 7 декабря во время исполнения служебных обязанностей в Херсонской области взорвалась группа полицейских, четверо погибли на месте.

Теперь стало известно, что в больнице скончались еще двое из четырех пострадавших правоохранителей — старший сержант Виктор Мазуренко и лейтенант Михаил Пустовит.

Виктор Мазуренко и Михаил Пустовит

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