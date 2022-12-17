Умова перемовин з рф, допомога США та чутки про масштабний наступ: новини, які ви могли проспати

Зібрали новини, які ви могли пропустити

На ранок суботи, 17 грудня, Україна оговтується після масованої ракетної атаки росії, проте є втішні звістки.

"Телеграф" зібрав коротко головні новини вечора та ночі, які могли пройти повз вас.

Умова перемовин з рф

Україна може говорити з росією, але цей процес має бути на основі поваги, наразі ж немає предмета для розмови.

"Все, що нас цікавить, — це звільнення наших власних земель, після чого нам доведеться говорити з росією, готовою поважати свого співрозмовника і повертати те, що нам належить. Саме з такою росією я готовий вести переговори", — підкреслив президент Володимир Зеленський.

Чутки про великий наступ рф

Екскомандувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Годжес вважає перебільшенням розмови про можливий великий наступ росії у лютому, проте такі чутки можуть інформаційно допомагати ворогу.

"Я сумніваюся, що росія може зібрати сили такого розміру за такий проміжок часу, принаймні будь-якої якості. Остання часткова мобілізація була повна херня", — пише він.

Потужна підтримка США

США мають намір збільшувати кількість українських військовослужбовців, яких вони навчають щомісяця, — зима буде дуже динамічною і підвищення боєздатності ЗСУ відбуватиметься у режимі "високої терміновості", — каже заступниця помічника міністра оборони США у питаннях рф, України та Євразії Лора Купер.

Крім того, США обіцяють надавати обладнання для швидкого відновлення об’єктів енергетики України після російських ракетних ударів, розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

А радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що адміністрація президента США Джо Байдена звернулася до Конгресу США щодо надання Україні додаткових майже 38 млрд доларів.

Мета поїздки путіна до лукашенка

Президент рф володимир путін під час поїздки у Мінськ буде тиснути на лукашенка аби посилити інформаційну операцію щодо можливого наступу з Білорусі, — так вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти продовжують оцінювати ймовірність російського вторгнення в Україну з території Білорусі як низьку, але можливу.

Трагедія на Херсонщині

Ще 7 грудня під час виконання службових обов'язків у Херсонській області підірвалася група поліцейських, — четверо загинули на місці.

Тепер стало відомо, що у лікарні померли ще двоє з чотирьох постраждалих правоохоронців, — старший сержант Віктор Мазуренко та лейтенант Михайло Пустовіт.

Віктор Мазуренко та Михайло Пустовіт

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