"Назавжди в строю": в Херсонській області загинули четверо поліцейських з Черкащини (фото)

Серед загиблих начальник ГУНП у Черкаській області

Під час виконання службових зобов’язань щодо стабілізації ситуації на деокупованих територіях Херсонської області загинули четверо поліцейських із Черкаської області.

Як інформує пресслужба Нацполіції, ще четверо правоохоронців отримали поранення і зараз перебувають у шпиталі, де їм надають медичну допомогу.

"Начальник Головного управління Національної поліції в Черкаській області Михайло Куратченко, вибухотехнік Ігор Мельник, кінолог Сергій Ненада та помічник чергового СРПП Уманського райуправління поліції Вадим Періжок – наші колеги назавжди в строю", — йдеться у повідомленні.

Поліцейські проводили стабілізаційні заходи на Херсонщині у складі зведеного загону. До їхніх обов’язків входило документування воєнних злочинів росіян, виявлення колаборантів, розмінування населених пунктів та позицій росіян на деокупованих територіях.

Що саме спричинило загибель чотирьох співробітників поліції у відомстві не вказали.

Михайло Куратченко

Ігор Мельник

Сергій Ненада

Вадим Періжок

Як повідомлялося раніше, під час боїв у Харківській області загинув співробітник Рівненської атомної електростанції, мешканець Вараша Дмитро Федіна.