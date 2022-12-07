"Назавжди в строю": в Херсонській області загинули четверо поліцейських з Черкащини (фото)
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Серед загиблих начальник ГУНП у Черкаській області
Під час виконання службових зобов’язань щодо стабілізації ситуації на деокупованих територіях Херсонської області загинули четверо поліцейських із Черкаської області.
Як інформує пресслужба Нацполіції, ще четверо правоохоронців отримали поранення і зараз перебувають у шпиталі, де їм надають медичну допомогу.
"Начальник Головного управління Національної поліції в Черкаській області Михайло Куратченко, вибухотехнік Ігор Мельник, кінолог Сергій Ненада та помічник чергового СРПП Уманського райуправління поліції Вадим Періжок – наші колеги назавжди в строю", — йдеться у повідомленні.
Поліцейські проводили стабілізаційні заходи на Херсонщині у складі зведеного загону. До їхніх обов’язків входило документування воєнних злочинів росіян, виявлення колаборантів, розмінування населених пунктів та позицій росіян на деокупованих територіях.
Що саме спричинило загибель чотирьох співробітників поліції у відомстві не вказали.
Як повідомлялося раніше, під час боїв у Харківській області загинув співробітник Рівненської атомної електростанції, мешканець Вараша Дмитро Федіна.