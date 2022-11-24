Без світла, води, тепла: : що відбувається у Херсоні через два тижні після звільнення (фото)

Багато людей з Херсона поїхали

Українські військові увійшли до Херсона 11 листопада, але вже кілька днів перед цим місцеві жителі провели без електроенергії та водопостачання. Росіяни перед відступом постаралися максимально нашкодити об’єктам критичної інфраструктури. Майже через два тижні після звільнення ситуація в місті все ще дуже важка.

Журналіст Іван Антипенко розмістив фото деокупованого Херсона та розповів, як справи у місті. Він зазначає, що у більшості районів міста електрики все ще немає, як води та опалення. Частина херсонців має газ.

Для того, щоб зарядити телефони та пауербанки, є спеціальні точки в кафе, АТБ, на вокзалі. Зв’язок є в більшості районів, але щоб скористатися ним, потрібно зарядити телефон.

Мешканці Херсона заряджають гаджети

Воду мешканці набирають із річки чи дощову — вона підходить для технічних потреб. Купувати продукти, користуватися послугами банків та пошти вже можна. У місті з великих мереж працюють три АТБ, три ОККО, Нова пошта, Укрпошта, Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк. Продукти на полицях є. Частина магазинів продає залишки російських продуктів — їх якість нижча за українські.

У місті багато зруйнованих будівель

Ранковий набір води

Російський хрін на полиці магазину

Чоловік купує хліб

Антипенко низько оцінив організацію роздачі гуманітарної допомоги. Але журналіст зазначає, що херсонці згуртувалися перед проблемою: "Попри тяжку ситуацію люди гуртуються, допомагають один одному, намагаються координувати гуманітарну допомогу за списками ОСББ. В частині багатоповерхівок відсутній газ. Їжу готують у дворах на відкритому вогні".

Мешканці розливають їжу в термоси

Їжу готують на вулиці

Місто знаходиться під постійним обстрілом з лівого берега Дніпра. Частина людей користувалася тим, що запустили потяги та виїжджають углиб України. "Місто пограбоване і зле. Ейфорія від звільнення минає. Залишаються дуже непрості реалії. Як і по всій країні.Проте свободу на теплі батареї тут міняти вже не хочуть", — описує свої враження журналіст.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Херсон обстрілюють не лише із застосуванням звичайної зброї, а й дивними снарядами, схожими на фосфорні. Херсонців закликали до евакуації через складну ситуацію у місті.