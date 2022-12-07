"Навсегда в строю": в Херсонской области погибли четверо полицейских из Черкасчины (фото)
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Среди погибших начальник ГУНП в Черкасской области
Во время выполнения служебных обязательств по стабилизации ситуации на деоккупированных территориях Херсонской области погибли четверо полицейских из Черкасской области.
Как информирует пресс-служба Нацполиции, еще четверо правоохранителей получили ранения и сейчас находятся в госпитале, где им предоставляют медицинскую помощь.
"Начальник Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Михаил Куратченко, взрывотехник Игорь Мельник, кинолог Сергей Ненада и помощник дежурного СРПП Уманского райуправления полиции Вадим Перижок – наши коллеги навсегда в строю", — говорится в сообщении.
Полицейские проводили стабилизационные мероприятия в Херсонской области в составе сводного отряда. В их обязанности входило документирование военных преступлений россиян, обнаружение коллаборантов, разминирование населенных пунктов и позиций россиян на деоккупированных территориях.
Что именно стало причиной гибели четырех сотрудников полиции в ведомстве не указали.
Как сообщалось ранее, во время боев в Харьковской области погиб сотрудник Ровенской атомной электростанции, житель Вараша Дмитрий Федина.