Без отца остались двое детей: в боях под Купянском погиб сотрудник Ровенской АЭС
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Военнослужащему было 28 лет
Полномасштабная война продолжает забирать жизни украинских героев. Так во время боев в Харьковской области погиб сотрудник Ровенской атомной электростанции, житель Вараша Дмитрий Федина.
Как проинформировал городской глава Вараша Александр Мензул, украинский защитник проходил службу в рядах 14 ОМБр, где он был разведчиком. На момент смерти военнослужащему было всего 28 лет.
Мензул отметил, что Федина попал под обстрел 2 декабря неподалеку от села Ивановка, что в Купянском районе Харьковщины.
"Дмитрий Федина был призван защищать Украину, защищать нас с вами, 25 февраля. До начала полномасштабной войны работал в цехе по ремонту общестанционных систем энергоремонтного подразделения РАЭС", — написал мэр Вараша.
Также он сообщил, что у украинского защитника остались двое малолетних детей.
О дате и месте прощания будет сообщено позже.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в контрнаступлении ВСУ в Херсонской области погиб известный львовский пластун. Он вызвался добровольцем в ряды ВСУ в самом начале полномасштабного вторжения россии в Украину.