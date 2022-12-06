Без отца остались двое детей: в боях под Купянском погиб сотрудник Ровенской АЭС

Военнослужащему было 28 лет

Полномасштабная война продолжает забирать жизни украинских героев. Так во время боев в Харьковской области погиб сотрудник Ровенской атомной электростанции, житель Вараша Дмитрий Федина.

Как проинформировал городской глава Вараша Александр Мензул, украинский защитник проходил службу в рядах 14 ОМБр, где он был разведчиком. На момент смерти военнослужащему было всего 28 лет.

Мензул отметил, что Федина попал под обстрел 2 декабря неподалеку от села Ивановка, что в Купянском районе Харьковщины.

"Дмитрий Федина был призван защищать Украину, защищать нас с вами, 25 февраля. До начала полномасштабной войны работал в цехе по ремонту общестанционных систем энергоремонтного подразделения РАЭС", — написал мэр Вараша.

Также он сообщил, что у украинского защитника остались двое малолетних детей.

О дате и месте прощания будет сообщено позже.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в контрнаступлении ВСУ в Херсонской области погиб известный львовский пластун. Он вызвался добровольцем в ряды ВСУ в самом начале полномасштабного вторжения россии в Украину.