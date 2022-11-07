"Ему не было равных": в контрнаступлении ВСУ в Херсонской области погиб известный львовский пластун (фото)

Прощание с героем будет проходить в городе Льва

В боях за Родину погиб один украинский герой, который силой, верой и правдой пытался выбить оккупантов из Украины. Военнослужащий 45-й артиллерийской бригады Вооруженных украинских сил Тарас Гаврилишин, более известный по псевдониму "ТТ", был известным львовским пластуном и душой любой компании.

Трагической новостью о смерти героя сообщили на официальной странице "Пласт" в соцсети, отметив, что их товарищ отдал жизнь за свободу и независимость страны, защищая ее на Херсонском направлении.

"Друг ТТ в первые дни полномасштабного вторжения, вместе с другими собратьями из шалаша "Черноморцы", вызвался добровольцем в ряды Вооруженных сил Украины. Отбывал службу в 45-й отдельной артиллерийской бригаде ВС Украины. В начале ноября героически погиб, защищая Родину на Херсонщине", – говорится в тексте публикации.

Остывший воин-герой ВСУ Тарас Гаврилишин

Тарас Гаврилишин проживал во Львове, где в свое время стал выпускником географического факультета местного национального университета имени Ивана Франко. Мужчина занимался прокладкой горных туристических маршрутов, проводил экскурсии в Карпаты. За последние несколько лет львовянин занимался строительством современных лодок.

Пластуном Гаврилишин решил стать в 1997 году. Именно тогда он вошел в состав шалаша "Черноморцы", не прекращая работу с юношеством.

"Тарас отличается такой чертой среди других, как справедливость. Всегда станет на защиту людей, испытывающих несправедливость. В работе имеет холодный ум и горячее сердце!" — рассказывают о погибшем товарище по Пласту и собратьям в ВСУ.

"ТТ" часто принимал участие во многих краевых лагерях и подготовке, а также был одним из главных инструкторов морского пластования. Учил парусничеству, водному путешествию, картографии и многому другому. Юношество и товарищи отмечают, что в этой сфере равных погибшему герою не было.

Прощание с героем состоится во Львове с элементами пластовых церемониалов и традиций Морского пластования

Кроме того, Гаврилишин входил в залог казацкой чайки "Спас", организовывал пластовые походы по Черному морю в Стамбул и школьные походы по Днепру. Награжден медалью 100-летия флага ВМС ВС Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в боях с россиянами погиб доброволец из Австралии 40-летний Тревор Кьелдал. Уроженец Квинсленда с позывным "Ниндзя" в июле получил ранения, однако после госпитализации решил вернуться на фронт, где и нашел свою смерть.