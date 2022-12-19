"Я реалист": Данилов оценил прогноз Буданова насчет конца войны и назвал новую угрозу

Цель Украины — освобождение всех её территорий

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов прокомментировал прогнозы по войне Кирилла Буданова и западных журналистов, а также рассказал, что ждет нашу страну после окончания войны.

В интервью "Украинской правде" Данилов заявил, что позитивно относится к прогнозу Буданова, по поводу того, что война должна закончится до начала лета 2023 года.

"Я бы хотел, чтобы это произошло раньше. Но с учетом того, что я реалист, понимаю, что раньше весны–лета у нас вряд ли будет такой праздник. Но он обязательно будет на нашей улице", — отметил Данилов.

Также секретарь СНБО, в ответ на вопрос журналистов, будут ли ВСУ заходить в такие украинские города, как Симферополь, Донецк и Луганск, сказал, что это наша территория и там будет наша власть. При этом, по поводу сложности данных целей Данилов заявил, что в жизни нет ничего невозможного и главное не пугаться.

"Должен быть разум, расчет и действие. Если у вас есть рассудок, расчет и действие, то победа будет обязательно за вами. И главное – если на вашей стороне правда. А правда – на нашей стороне", — добавил Данилов.

По поводу прогнозов, что следующей целью для контрнаступления ВСУ может быть Мелитополь Алексей Данилов заявил, что цель — это вся Украина, а вопрос дальнейших действий украинского войска определяет высшее военно-политическое руководство страны и некоторые другие факторы.

"Такие вопросы определяет Ставка верховного главнокомандующего во главе с нашим президентом, это определяют наши Вооруженные Силы, это определяют наши возможности, это определяет наша стратегия и тактика, как мы будем это делать", — Данилов.

Поэтому секретарь СНБО выразил свое удивление по поводу вышеуказанных прогнозов, ведь эти люди не бывают на данных заседаниях. И подчеркнул, что в военном деле не возможно делать анонсы, а поэтому людям нужно только ждать и уже самим увидеть все.

Кроме того, Данилов рассказал, что по его мнению, ожидает Украину после окончания войны.

"Нам нужно победить не только в войне, но и после войны, ведь у нас много вызовов. Это отдельное направление, которым мы занимаемся в аппарате Совета национальной безопасности и обороны. Потому что процессы турбулентные, которые могут начаться после войны, могут так же быть для нас очень опасными", — Данилов.

На уточняющий вопрос журналистов Данилов объяснил, что самым большим запросом у общества после войны является справедливость. И есть понимание, что эту справедливость должны обеспечить.

"И если кто-то считает, что он будет продолжать так судить, так управлять, совершать те или иные вещи, не отвечая перед обществом по справедливости, тогда будет большая проблема. Мы не должны оставить страну в несправедливом состоянии. Более того, я более чем уверен, что Владимир Александрович (Зеленский. — Ред.) это осознает и делает все возможное, чтобы мы заранее понимали, как будем вести себя в той или иной ситуации, потому что это для нас будет вызов", — подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, что "Телеграф" сделал подборку из 15 главных и интересных, по нашему мнению, тезисов из нового интервью Алексея Данилова.