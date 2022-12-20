Переговори малоймовірні: генсек ООН спрогнозував, коли закінчиться війна росії проти України

Генсек ООН переконаний, що мирних переговорів найближчим часом не буде

Мирні переговори між Україною та росією найближчим часом неможливі, проте є надія, що війна завершиться 2023 року.

Про це розповів генсек ООН Антоніу Гутерреш на пресконференції в Нью-Йорку за річними підсумками діяльності організації.

"Я не налаштований оптимістично щодо можливості ефективних мирних переговорів у найближчому майбутньому", — сказав він.

За його словами, військове протистояння триватиме, проте він сподівається на те, що у 2023 році війна може закінчитися. Він вважає, що це трапиться через "наслідки" для українського народу, російського суспільства та світової економіки, яка страждає від високих цін на енергоносії та продукти харчування.

За його словами, всі ці фактори є для ООН причинами докласти максимум зусиль, щоб війна закінчилася до кінця наступного року.

Як повідомлялося раніше, голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов напередодні висловив переконання, що війну буде закінчено до літа 2023 року.

Своєю чергою, секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що дуже оптимістично дивиться на прогноз Буданова, хоча й хотів би, щоб усе закінчилося раніше.