Начало конца российской недоимперии: экс-глава МИД Украины оценил шансы путина удержать власть в 2023-м

Кремлю грозит кризис, последствием которого станет общероссийская катастрофа

Российско-украинская война, в которую так или иначе вовлечен весь мир, стала топ-темой 2022 года. Неудивительно, что к его концу актуализировались прогнозы того, как события будут развиваться в новом году. Об этом пишут зарубежные медиа, об этом говорят американские генералы и украинские военные эксперты.

Своим видением того, как конфликт будет развиваться дальше и что в обозримом будущем ждет страну-агрессор, с "Телеграфом" поделился бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

– Последняя неделя года началась с того, что на аэродроме стратегической авиации в российском Энгельсе, где в начале месяца уже гремели взрывы и были повреждены самолеты, наносившие удары по Украине, вновь рвануло. Подобные "хлопки", а также различные мощные пожары глубоко внутри государства-агрессора становятся уже тенденцией. О чём это говорит?

– Украинские вооруженные силы начинают показывать агрессору, что его надежды на то, что всё обойдется, что он может себя чувствовать безопасность в глубине рф, – напрасны. И очень скоро россиянам придется принимать решение, что делать дальше. Идти дальше бесперспективным, катастрофическом для них путем агрессии или, как когда-то сказал замминистра иностранных дел рф Рябков, обращаясь к странам Запада, "забирать свои манатки". Думаю, самой россии придется как можно скорее "забирать манатки" – убираться с Украины. Иначе она столкнется с таким кризисом, последствием которого станет общероссийская катастрофа.

– О чём именно речь?

– О начале развала россии. Сейчас она стоит на грани такого процесса. Если в ближайшие месяцы всё будет так, как есть, скорый развал рф станет неотвратимым.

– В декабре заметно активизировался российский диктатор путин. Раздает интервью, появляется на публике, делает заявления в ракурсе войны, впервые называя ее таковой. При этом видно, что уверенности у него поубавилось. Каковы шансы у него сохранить власть?

– Шансы путина удержаться у власти зависят исключительно от того, как быстро ВСУ доведут дело до конца. Имею в виду – изгнание российского агрессора с нашей земли. Чем быстрее это произойдет, тем быстрее исчезнет путин. Как именно исчезнет – тут уже зависит от многих факторов, прежде всего, внутрироссийских. Давайте оставим это им.

– Чего ожидать в ракурсе российско-украинского противостояния в грядущем году?

– Думаю, что будущий год станет годом начала конца российской недоимперии. Это будет иметь огромное значение и для Украины, и для глобального мира. Развал рф точно начнется. Об этом объективно говорит ситуация, которую видим в российской политической системе, в экономике, в том, что постепенно нарастают проблемы даже в таком зазомбированном обществе, как российское. Как именно начнется развал, откуда – не столь важно. Главное, что он начнется. Это может произойти и по военно-политическим причинам, и в связи со стремительно ухудшающейся экономической ситуацией, и в ракурсе вопросов национального устройства (колониального статуса народов, которые проживают в рф) и так далее. Важно, подчеркиваю, что данный процесс, похоже, действительно стал неотвратимым.

– А какая участь в таком случае ждет Беларусь, ставшую, по сути, союзником рф в войне против Украины?

– В отличие от российского, белорусский народ является европейским. Он не обременен такими ужасными вещами как шовинизм, экспансионизм, империализм, в конечном счете – фашизм (а то, что мы видим в рф – рашизм – это современная форма фашизма).

А потому Беларусь и ее народ – это европейское культурное, историческое пространство. Конечно, после того, как по белорусам столько лет топчется усатый диктатор и российская пропаганда во всей своей "красе", переход Беларуси к европейским стандартам займет определенный и, мне кажется, довольно длительный период. Но с точки зрения истории – это не страшно. Белорусы, безусловно, вернутся к своим европейским корням и со временем будут вовлечены в новую семью европейских народов, которая завершится именно на восточных границах Украины, Беларуси. Наконец, закончится это цивилизационное разделение, которое мы так долго не могли довести до конца.